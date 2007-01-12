به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رییس فدراسیون ژیمناستیک کشور در این آیین طی سخنانی گفت: ژیمناستیک رشته ورزشی است که در آن چابکی ، سرعت ، قدرت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات بخوبی دیده می شود.

احمد محتشمی افزود: برای داشتن جامعه‌ای پویا و با نشاط باید به سمتی گام برداریم که زمینه بروز و رشد استعدادهای ورزشی فراهم آمده باشد.

وی با اشاره به اینکه زنان ایرانی از فقر ورزشی رنج می‌برند گفت : در اکثر جوامع اسلامی همچون ایران، زنان به دلیل عدم توجه دقیق به ورزش شادابی روحی و روانی مورد نیاز را ندارند که این نقیصه باید برطرف شود.

حسین سبحانی رییس هیات ژیمناستیک استان مازندران هم در سخنانی اظهار داشت: در اولین دوره مسابقات بین‌المللی ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی ، ‪۲۸‬ ورزشکاردر قالب هفت تیم داخلی و خارجی در رده سنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬سال حضوردارند.

وی ادامه داد: دوتیم از سودان، تیم‌های عراق و سوریه به همراه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و دو تیم ازمازندران دراسباب‌های چوب موازنه، پارالل ، زمینی و پرش خرک دراین مسابقات باهم رقابت می‌کنند.



سبحانی یاد آور شد:‪ ۲۳‬داورایرانی و سه داور از کشورهای سوریه و سودان دراین رقابت ها که به مدت دو روز برگزار می شود به قضاوت می‌پردازند.

