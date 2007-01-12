سرمربی تیم فوتبال ابومسلم می شوم

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه استانی خراسان اظهار داشت : من فوتبال خود را مدیون ابومسلم و مردم این شهر هستم و تمام تلاش خود را برای موفقیت این تیم به کار خواهم بست. ضمن اینکه در حال حاضر شفق مدیر عامل باشگاه ابومسلم خواهان حضور من در سمت سرمربی تیم ابومسلم است و نمی توانم به این در خواست ، به خاطر ابومسلم و دینی که به آن دارم بی توجه باشم .

وی در ادامه گفت : در حال حاظر هنوز با مدیرعامل در این مورد به توافق نهایی نرسیدیم ولی از شفق تا روز شنبه و قبل از سفر به قشم مهلت خواستم تا نظر نهایی خود را اعلام کنم .

با توجه به شرایط موجود و درخواست مدیرعامل تیم ابومسلم ، همچنین عدم تمایل عزیزی به حضور مربیانی چون بگوویچ و ایویچ و مشکلات مالی این تیم به نظر می رسد تنها گزینه موجود برای پست سرمربیگری این تیم خود عزیزی باشد و مطمئنا قبل از عزیمت تیم ابومسلم به قشم برای برپایی اردوی تدارکاتی ، رسما حضور وی در راس کادر فنی ابومسلم اعلام خواهد شد.

تیم فوتبال ابومسلم برای برپایی یک اردوی تدارکاتی یکشنبه 24 دی ماه در قشم اردو خواهد زد.