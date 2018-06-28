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۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

ماکرون برای گفتگو درباره مبارزه با تروریسم به آفریقا سفر می کند

ماکرون برای گفتگو درباره مبارزه با تروریسم به آفریقا سفر می کند

رئیس جمهور فرانسه قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به موریتانی سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است دوشنبه هفته آینده به آفریقا سفر کند تا در نشست اتحادیه آفریقا در موریتانی شرکت کند.

ماکرون قرار است به مدت سه روز در آفریقا حضور داشته باشد و تلاش ها برای مقابله با تروریسم را مورد بررسی قرار دهد و پس از شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به نیجریه سفر خواهد کرد.

ماکرون پیشتر نیز سفری به قاره آفریقا داشت و در جریان آن به مالی، نیجریه، بورکینافسو و غنا سفر کرده بود.

رئیس جمهور فرانسه در این سفر با شماری از رهبران اتحادیه آفریقا در حاشیه این نشست نیز دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 4333240

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