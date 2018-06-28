لزوم ساماندهی حوادث غرق شدگی/روش های سنتی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ یوسف زاده چابک پیش ازظهر پنج شنبه در دومین همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی گیلان که در سالن همایش های دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، اظهار کرد: تروما از جمله موارد تهدید کننده سلامت است که غرق شدگی نیز جزئی از آن محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: درمان این مسئله به تنهایی از عهده وزارت بهداشت و درمان خارج بوده و نیازمند کمک و تعامل همه دستگاه برای پیشگیری از این حوادث هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه پتانسیل و ظرفیت دانشگاه ها می تواند به کاهش آمار تلفات تروما کمک کند، تصریح کرد: طرح تحول سلامت نشان داد که سلامتی مساوی درمان نیست، زیرا انسان سالم کسی است که هیچ گونه بیماری روحی، جسمی و روانی نداشته باشد.

وی در ادامه همچنین به آمار بسیار بالای تلفات جاده ای اشاره کرد و گفت: طی ۴۰ سال گذشته تا کنون ۸۰۰ هزار کشته بر اثر حوادث جاده ای داشته ایم که این آمار بسیار بالا بوده و نیازمند تحقیق و پژوهش در راستای کاهش آن هستیم.

یوسف زاده با اشاره به اینکه تنها ۲۵ درصد از فعالیت هایی که برای تامین سلامت مردم صورت می گیرد در حوزه بهداشت و درمان است، گفت: ۷۵ درصد از بیماری ها و بحث های مرتبط با پیشگیری و درمان در خارج از حوزه وزارت بهداشت باید انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر لزوم ساماندهی مسئله غرق شدگی، اظهار کرد: برای مدیریت این مسئله باید بازنگری های لازم انجام شود تا با بررسی جنبه های مختلف در راستای کاهش تلفات ناشی از تروما گام برداریم.

وی با اشاره به افزایش آمار تلفات جاده ای طی دو سال اخیر در کشور، گفت: تنها با مدیریت علمی و همگرایی بین افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند می توانیم این آمار را کاهش دهیم.

یوسف زاده ادامه داد: با اجرای سیستم تروما می توانیم کشور را از این معضل اساسی نجات و تلفات را کاهش دهیم، زیرا دیگر روش های سنتی در این زمینه پاسخگو نیست.