برخورد شدید با دلالان و سودجویان نظام اقتصادی/ کنترل مستقیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی نظری ظهر امروز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی و بهویژه شهدای هفتم تیر و تشکر و قدردانی از تمامی اقشار مردم شهرستان، مسئولان، وکلا و قضات که در هفته دادگستری با این مجموعه همکاری داشتند اظهار داشت: همانطور که مستحضرید هفته قوه قضائیه از اول تا هفتم تیرماه هرسال نامگذاری شده که بنده این هفته را بهتمامی کسانی که در عرصه قضایی و عدالت فعالیت میکنند تبریک عرض میکنم.
وی با شاره به تشکیل ستاد هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهدای هفتم تیر در روزهای پایانی خردادماه در دادگستری شهرستان اهر گفت:ما امنیت و آرامش امروز خود را مدیون شهدایی میدانیم که جانعزیز خود را فدای میهن و ارزشهای اسلام کردند شهیدانی مانند دکتر بهشتی که از چهرههای برجسته نظام و انقلاب بودند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه شهید دکتر بهشتی دانشمندی بدیل و سخنوری بزرگ بود عنوان کرد: این شهید بزرگوار در روزهای آغازین انقلاب اسلامی با سخنرانیها و مباحثههای خود با احزاب مختلف در صداوسیما تأثیرات فراوان و بسیار مثبتی در رشد و بالندگی انقلاب شکوهمند مردم ایران داشتند که در تیرماه ۱۳۶۰ با خصم ضدانقلاب همراه با ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب به شهادت رسید.
نظری با ذکر اینکه سیره، روش، هدف و منش شهید دکتر بهشتی امروز نیز همچنان ادامه دارد گفت: شهید دکتر بهشتی فرمودند: "ما شیفته خدمتیم، نه تشنه قدرت. " هر خادم جمهوری اسلامی نیز باید این انگیزه را یعنی "شیفته خدمت باشد نه تشنه قدرت" داشته باشد تا بتوانیم بهتمامی مشکلات موجود غلبه کنیم.
دستگاه قضایی امروز نبض کشور است
وی با اشاره به هجمههای اخیر علیه قوه قضائیه عنوان داشت: دستگاه قضایی امروز نبض کشور است همانطوریکه میبینید تمامی تهدیدات و فشارها علیه این قوه است به این دلیل که قوه قضائیه با تمامی کسانی که مخل، حقوق عامه مردم، نظم، امنیت کشور هستند بیطرفانه و بهصورت جدی برخورد میکند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه قضات مسئول امین عِرض، مال، جان مردم و امنیت جامعه هستند گفت: در اسلام برای قضات جایگاه خاصی در نظر گرفتهشده آنها در جایگاه ویژهای نشستهاند با احکام خود متجاوزین به مال و جان و حقوق مردم را مجازات و سر جای خود مینشانند.
نظری با ذکر اینکه دستگاه قضایی به وظایف ذاتی خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز آمده است مصمم است ابراز داشت: دستگاه قضایی برای انجام وظایف ذاتی خود تلاش میکند و هیچگاه اجازه نخواهد داد تا کسانی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند به اهداف خود دست یابند.
وی با اشاره به ورود نزدیک به ۳۲ هزار فقره به دادگستری شهرستان اهر در سال ۹۶ گفت: دادگستری شهرستان اهر در سال ۹۶ توانست تعداد پروندههای ورودی را ۲ هزار فقره کاهش دهد که نشان از فعالیت این مجموعه در بحث پیشگیری از وقوع جرائم و برخورد قاطع بود.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه فرایند رسیدگی پروندههای قضایی به ۱۰ الی ۱۵ روز کاهشیافته است اظهار کرد: درحالیکه درگذشته این میزان به شش ماه و بیشتر نیز میرسید امروز با استفاده از دستگاههای بروز و اتوماسیون و خدمات الکترونیکی در برخی مواقع رسیدگی پروندههای قضایی حتی در شرایط ویژه بروز شده و در کمترین زمان ممکن انجام میشود.
نظری با ذکر اینکه دستگاه قضایی بهصورت جدی از حقوق عامه تمامی مردم دفاع و در تمامی مسائل مرتبط ورود میکند ابراز داشت: امروز وظیفه تمامی ما مسئولین است که در این مسائل بهویژه مسائل اقتصادی که دشمن امروز از این طریق نظام و انقلاب ما را تهدید میکند ورود کنیم نباید اجازه دهیم تعدادی افراد سودجو با اخلال در بازار زندگی مردم را به خطر بیندازند.
مردم و مسئولان تلاش کنند اوضاع اقتصادی به حالت عادی برگردد
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه، بابیان اینکه هر شخصی در هر جایگاهی بخواهد در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند اگر مفسد فیالارض شناخته و مقابله با نظام تشخیص داده شود مجازاتش اعدام خواهد بود گفت: پائین تر از این مجازات، ۲۰ سال زندان، توقیف اموال و معرفی عمومی خواهد بود امیدواریم کسانی که اموال مردم را بهناحق غصب کردهاند شناسایی و اموال به بیتالمال برگردد.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه از مسئولین اجرایی و نظارتی شهرستان میخواهیم کنترل مستقیم در بازار داشته باشند عنوان داشت: اگر هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی اموالی را احتکار نموده، بازار سیاه ایجاد نمایند و اجناس و ارزاق مردم را بالاتر از قیمت واقعی فروخته و به مردم فشار بیاورند دستگاه قضایی با کمک مسئولین ذیربط آنها را شناسایی و اجناس را به قیمت دولتی در اختیار مردم قرار داده و متخلفان را به اشد مجازات خواهد کرد.
نظری با ذکر اینکه همه مردم و مسئولین باید دست در دست هم دهند تا اوضاع اقتصادی به حالت عادی برگردد گفت: ما در سالهای حساس هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادیم سودجویان به اهداف خود برسند مردم ما نیز با قناعت و استفاده صحیح به کنترل اوضاع کمک فراوانی کردند امروز نیز نباید اجازه داد کسانی که حامیان واقعی تروریسم هستند با توطئههای کور خود به مردم ایران اسلامی فشار بیاورند.
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