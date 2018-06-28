دهیاران و شوراهای روستا نقش کلیدی در رونق بوم گردی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار در نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور، اظهار داشت: آذربایجان شرقی با داشتن ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی و تنوع آداب و رسوم در مناطق روستایی از جلوه‌های بکری برخوردار است که توجه به ظرفیت‌های موجود از اهداف اصلی اداره کل میراث فرهنگی استان به شمار می آید.

وی افزود: مجموعه میراث فرهنگی استان در تلاش است روند توسعه و پیشرفت بوم گردی را تسریع کند و در روستاهای هدف گردشگری و دارای ارزش تاریخی بر روی رونق گردشگری و ترویج صنایع دستی با هدف افزایش اشتغال متمرکز شده و برنامه‌های ویژه‌ای برای این روستاها با همکاری فرمانداری ها و بخشداری‌ها اجرا کند.

آبدار ادامه داد: با قانونمند سازی امور صدور مجوز، زمینه مناسبی برای فعالیت مستمر اقامتگاه‌های بوم گردی در روستاهای استان فراهم شده است و در سه ماه اخیر با صدور ۶۷ مجوز فعالیت اقامتگاه بوم گردی در استان، فرصت مناسبی در توسعه اشتغال روستایی و ارائه خدمات به گردشگران در مناطق روستایی و عشایری ایجاد کرده ایم.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های روستایی در توسعه و تثبیت جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها حایز اهمیت است، گفت: توسعه اقامتگاه‌های طبیعت گردی و بوم گردی در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و اقتصادی روستاها همواره مورد تاکید اداره کل میراث فرهنگی استان است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که هدف از بوم گردی، احیای زندگی روستایی است و این توسعه باید به ارتقای جایگاه اجتماعی روستا بیانجامد و اخلالی در مسائل اجتماعی و فرهنگی روستا به وجود نیاورد.

آبدار با اشاره به اینکه هر اقدامی در روستا باید با حفظ و صیانت از بافت روستا انجام گیرد، افزود: هر روستا دارای ویژگی های منحصر به فردی است و پیش از اقدام برای توسعه زیرساخت های گردشگری باید شرایط محیطی و طبیعی و داشته های روستا را به خوبی مورد مطالعه قرار داد.

وی گفت: با تقویت ظرفیت‌های بوم گردی روستاها و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان می‌توان هم حوزه گردشگری روستایی را پایدار ساخت و هم سبب جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر شد.