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۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

معاون شیلات کشور:

۱۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های شیلات استان بوشهر نیاز است

۱۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های شیلات استان بوشهر نیاز است

بوشهر - معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات با بیان اینکه ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های شیلات استان بوشهر نیاز است، گفت: تخلف شناورها موجب تعلیق فعالیت آنان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور کاکولکی عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان بخش بردخون اظهار داشت: بخشنامه ای صادر شده هر شناوری که تخلف کند سه ماه تعلیق و دوبار محکوم شود لغو پروانه می شود.

وی افزود: متاسفانه لابی در استان زیاد است چرا که پس از توقیف شناورها تماس ها و ارتباطات شروع می شود تا فرد متخلف آزاد شود.

کاکولی خواستار همکاری و مشارکت مسئولان استان شد و گفت: مقررات و قوانین برای بازدارندگی وجود دارد تا خواسته بحق مردم عملی شود.

کاکولکی  با تاکید بر اینکه اگر شناور متخلف بخواهد نان صیاد را بدزدد به شدت برخورد می کنیم، افزود: برخی صیادنما سهم و حق صیادان واقعی را می خورند و ما نیز مصمم هستیم طبق قانون از حق صیادان دفاع کنیم.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات کشور ادامه داد: قانون نظام مند کردن تردد شناورهای دریایی اجرایی می شودو از تردد شناورهای بی هویت جلوگیری می کنیم.

وی از حضور در جمع مسؤلان و صیادان منطقه ابراز خرسندی کرد و گفت: همه آمده ایم تا برای مردم بویژه صیادان اقدامی صورت دهیم و اگر توان کار نداریم باید کنار برویم.

کاکولکی با بیان اینکه ما دوبرابر اعتبار اختصاص یافته از طرف متطقه را برای رفع مشکلات صیادان اختصاص می دهیم، ابراز داشت: اسکله از ضروریات صیادان است و همه تلاش خود را به کار می گیریم تا این خواسته بحق آنان عملی شود.

وی افزود: ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای اتمام پروژه های شیلات در استان نیاز است که امیدواریم اسکله بردخون در اولویت تکمیل قرار گیرد.

کد مطلب 4333337

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