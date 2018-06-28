دریابست منافع صیادان را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آهنگرمقدم عصر پنجشنبه در جمع مسئولان و صیادان بردخون اظهار داشت: ۵۶۸ شناور صیادی در استان فعالیت می کنند که ممکن است تعداد اندکی تخلف کنند.

وی افزود: تاکنون اقدامات سختی برای بازدارندگی شناورها از تخلف انجام شده که امیدواریم کمیته های تخصصی هر شهرستان تلاش بیشتری کنند.

حداقل امکانات برای صیادان بردخون

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بردخون نیز گفت: نوکری و خدمت به مردم وظیفه و از افتخارات ما است زیرا آنان ولی نعمت نظام هستند.

مجید دریایی با بیان اینکه اگر صیادی فعالیت نکند هیچ کدام از مسئولان مرتبط وجود ندارند، افزود: صیادان بردخون مانند انسان های نخستین فعالیت می کنند و از حداقل امکانات برخوردار هستند.

صید غیرمجاز در بردخون

دریایی اضافه کرد: شناورهایی از برخی مناطق استان در حوزه بردخون صید غیرمجاز می کنند و تور و ادوات صیادان را از بین می برند و پیشگام تخلف هستند.

وی خواستار نتیجه بخشی جلسات شد و گفت: ضرورت دارد مسئولان شیلات شهرستان و استان در منطقه حضور پیدا کنند و دغدغه های صیادان را بشنوند.

در این نشست که تعدادی از مدیران کل و مشاوران شیلات کشور و استان نیز حضور داشتند برخی از صیادان مشکلات و خواسته های خود را مطرح کردند و پیمانکار پروژه اسکله خور خان بردخون در زمینه پیشرفت کار و مشخصات آن توضیحاتی ارایه کرد.