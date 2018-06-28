به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان اردبیل اضافه کرد: برای تحقق این مهم باید در مرحله اول استخر ویژه در اختیار هیئت شنای استان اردبیل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تبدیل این استان به پایگاه توسعه ورزش همگانی شنا باید الزامات لازم نظیر استخر برای هیئت شنا فراهم شود، تصریح کرد: چراکه برنامه های ویژه ای در قالب پایگاه های توسعه ورزش همگانی شنا اجرا می شود که اولین شرط آن داشتن استخر مجزا و ویژه است.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با تاکید بر اینکه اردبیل دارای ظرفیت های لازم برای تبدیل به یکی از استان های برتر در زمینه رشته های شنا، شیرجه و واترپلو است، تصریح کرد: سرمایه گذاری مطلوب در این استان می تواند نتایج شایسته ای را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بی شک سرمایه گذاری در این رشته در تمام استان ها جواب خواهد داد، بیان داشت: رشته شنا جزو رشته های مدال آور در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک بوده و از همین رو سرمایه گذاری مطلوبی از سوی کشورها در این رشته صورت می گیرد.

رضوانی استان اردبیل را به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی و بویژه ارتفاع از سطح دریا جزو استان های ممتاز در توسعه رشته شنا برشمرد و یادآور شد: برای این منظور لازم است استخر ۵۰ متری استاندارد با مشارکت بخش خصوصی در این استان احداث شود.