عربستان مقابل سوریه به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام خلیج فارس تیم ملی فوتبال عربستان در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم سوریه رفت و توانست این تیم متوسط آسیایی را با نتیجه 2 بریک شکست دهد.



مجد الحمسی در دقیقه 74 با گل خود عربستان میزبان را شگفت زده کرد اما الحقبانی و صالح بشیر توانستند تیم پاکوئتا را به پیروزی برسانند.

تیم ملی فوتبال عربستان اوایل هفته جاری در مصاف دوستانه برابر گامبیا به برتری 3 بر صفر رسیده بود.

در بازی های جام خلیج فارس تیم عربستان در گروه اول با قطر، عراق و بحرین همگروه است و در گروه دوم امارات، کویت، عمان و یمن قرار دارند.