انتقاداز عدم حضور مسئولان در نماز جمعه/دو اقدام آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا و احسان گنج بی پایان در دنیا و بهترین توشه برای آخرت است.

وی تصریح کرد: امام صادق(ع) به یکی از یارانش سفارش کرد «تا میتوانی به دوستان ما احسان و نیکی کن، تا می توانی به مردم خدمت کن، بدان احسان و نیکی سبب جلب محبت و توجه اولیای الهی و موجب جریحه دار شدن قلب ابلیس است»

حضرت عبدالعظیم حسنی یکی از شخصیت های برجسته تاریخ اسلام است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز جمعه هشتم تیرماه سالرزو وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است، شاه عبدالعظیم یکی از شخصیت های برجسته تاریخ اسلام است، محدث است، راوی است، عالم است، شخصیت بسیار ممتازی است، تصریح کرد: ایشان ۴ امام معصوم را درک کرده است و همه این ۴ امام از او راضی بودند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مقامی که شاه عبدالعظیم پیدا کرد به اعتقاد من به خاطر دو چیز بود، یکی ولایت مداری و محب اهل بیت بودن، واقعا به یک معنای کامل حضرت عبدالعظیم محب اهل بیت بود، افزود: دوم موضع گیری قاطع و صریح در برابر قدرت های بنی العباس، در برابر ظالمین ایستادگی می کرد، به تعبیر دیگر تولی و تبری حضرت کامل بود، ماهم باید از این شخصیت بزرگ درس بگیریم.

شهید آیت الله صدوقی سند افتخار روحانیت و زینت نماز جمعه است

وی با اشاره به روز دوشنبه ۱۱ تیرماه سالروز شهادت آیت الله صدوقی گفت: شهید آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب است که به دست منافقین در سنگر نماز جمعه به شهادت رسید، ایشان یکی از شخصیت های بزرگ تاریخ انقلاب است، سند افتخار روحانیت و زینت نماز جمعه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این نماز جمعه با شکوه و با عظمت به برکت خون شهدای محراب است؛ تصریح کرد: نماز جمعه را با عظمت و با شکوه برگزار کنیم، اهتمام به امر نماز جمعه داشته باشیم، خون شهدای محراب نماز جمعه را به یک سنگر قوی برای اسلام و انقلاب تبدیل کرد، مبادا این سنگر خالی بماند و باشکوه نباشد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه شهید صدوقی و دیگر شهدای محراب در نماز جمعه به دست منافقین به شهادت رسیدند تا امروز ما بتوانیم در فضای امنیت و آرامش این عمل عبادی و سیاسی را به نحو احسن انجام دهیم، افزود: نماز جمعه آزمون مومنان و میدان امتحان آنان است، نماز جمعه نشانه ایمان است، در روایت داریم اگر کسی سه جمعه نماز جمعه را بدون علت ترک کند خداوند مُهر نفاق بر پیشانی او می زند.

جای بسی تاسف است که مسئولین راه خود را از مردم جدا می کنند

وی با اشاره به اینکه چرا جای مسئولین در نماز جمعه خالی است، مگر مسئولین جزو مردم نیستند، مگر نباید مسئولین در کنار مردم حاضر باشند؟ ادامه داد: در روز جمعه در تفریحگاه ها و ... با ماشین دولتی می روند حاضر می شوند، چگونه می توانیم به یک مسئول بگوییم شما مومن هستی اما در نماز جمعه شرکت نمی کند، این فرد علامت ایمان را ندارد، چگونه می توانیم از آن مسئول تعریف و تمجید کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه واقعا جای بسی تاسف است که مسئولین راه خود را از مردم جدا می کنند، این گرفتاری ها به دلیل این است که مسئولین راهشان از مردم جداست، اگر راهشان از مردم جدا نبود به فکر مردم بودند، افزود: اگر تفریحگاه خود را رها می کردند می آمدند به نماز جمعه می فهمیدند مردم چه مشکلی دارند.

صنعت و معدن موتور محرکه اقتصاد جامعه

آیت الله میرعمادی به روز یکشنبه دهم تیرماه روز صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت و معدن برای کشور ما بسیار مهم است، برای اقتصاد جامعه مهم است، صنعت و معدن موتور محرکه اقتصاد هر جامعه است، اگر این موتور روشن باشد و صنعت و معدن مشغول کار باشد آن اقتصاد جامعه را به سوی رونق و پیشرفت هدایت می کند.

وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه مردم نقش مهمی دارد، تصریح کرد: در لرستان معدن و ذخایر معدنی فراوانی داریم، یک نمونه آن معدن سنگ است که واقعا باید تاسف بخوریم که این سنگ از استان لرستان خام فروشی می شود.

خطیب جمعه خرم آباد ادامه داد: چرا این سنگ نباید در همین لرستان فرآوری شود و صادر شود، مسئولین به فکر باشند، سرمایه گذاران را دعوت کنند تا در استان سرمایه گذاری کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم رونق اقتصاد رقم بخورد.

رفتارهای دوگانه آمریکا در بحث حقوق بشر

آیت الله میرعمادی به سه شنبه دوازدهم تیرماه روز اقدام جنایت کارانه آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران اشاره کرد و افزود: این روز را به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کرده اند.

وی با بیان اینکه در این اقدام جنایتکارانه ۲۷۵ مسافر که ۶۶ کودک در میان آن ها بود به شهادت رسیدند، تصریح کرد: آیا برای جنایت کار بودن آمریکا همین حمله بس نیست!؟ آمریکا همیشه از حقوق بشر و بعضی موضوعات دیگر سوء استفاده کرده است، ماهیت و رفتار دوگانه از خود نشان داده است، جنایات آمریکا یکی دوتا نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آمریکا از تروریست ها حمایت می کند، تاریخ نشان داده هرکجا آمریکا نتوانسته اهداف شوم خود را پیش ببرد و با استقامت ملت ها روبه رو شده دست به هر جنایتی زده است، ادامه داد: آمریکا داعش جلاد را تشویق به جنگ و خونریزی می کند، از آل سعود حمایت می کند و بالاتر از همه این ها از رژیم صهیونیستی کودک کش حمایت جدی دارد.

آمریکا دو اقدام را علیه ایران در دستور کار دارد

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه حقوق بشر آمریکا یعنی حمایت از جنایتکاران و متجاوزان اظهار داشت: در شرایط فعلی آمریکا در برابر ملت ایران و انقلاب اسلامی دوکار انجام می دهد؛ نخست اجماع سازی جهانی علیه ایران، که تاکنون شکست خورده و هیچکس آنچه آمریکا اراده کرده بود را پاسخ مثبت نداده است.

وی با بیان اینکه کار دوم آمریکا فشار و تحریم و اقتصادی است، تا در جامعه شکاف ایجاد شود و مردم در برابر انقلاب قرار بگیرند، تصریح کرد: یک عده فرصت طلب در داخل کشور نیز همان نقشه آمریکا را دنبال می کنند، در تهران عده ای آمدند به بازار و اموال مردم را آتش زدند و حمله کردند که مغازه ها تعطیل شود.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آنچه که ما باید در برابر این دو برنامه آمریکا دنبال کنیم، یکی حفظ هوشیاری است، دوم حفظ وحدت و وفاق ملی است، افزود: آمریکا هرگز نمی تواند سیاست های خصمانه خود را علیه ایران پیاده کند و به اهداف شوم خود برسد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مردم یمن ۳ سال است در برابر حمله نظامی‌ آمریکا و بمباران هوایی آل سعود ایستادگی می کند، یادآور شد: برنامه حمایت آمریکا از آل سعود در یمن موفق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا کوچکتر از آن سات که در برابر ملت بزرگ ایران اسلامی عرض اندام کند.