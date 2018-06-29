به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی ورشینین» معاون وزارت خارجه روسیه زمان برگزاری دور بعدی مذاکران آستانه را ۳۰ و ۳۱ ماه میلادی جولای (۸ و ۹ مرداد) و مکان آن را شهر سوچی روسیه اعلام کرد.

به گفته ورشینین، این مذاکرات در ۲ روز پایانی جولای و با حضور نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه، کشورهای ناظر و گروه‌های سوری انجام خواهد شد.

وی همچنین یکی از دستاوردهای مهم نشست آستانه را ایجاد کارگروه‌هایی برای تبادل اسرا و اجساد کشته‌شدگان عنوان کرد و تداوم دیدار اعضای این گروه‌ها را مایه اعتمادسازی میان طرفین دانست.