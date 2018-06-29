به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ربانیان مادر دو شهید عالیقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حسن و علی توفیقیان از شهیدان شاخص شهرستان مهدی شهر شامگاه پنج شنبه به دلیل بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

قرار است مراسم ختمی برای آن مرحومه همزمان با عصر جمعه در مسجد امام علی (ع) شهرک انقلاب مهدی‌شهر برگزار شود.

پیکر آن مرحومه نیز قبل از نماز جمعه مهدی شهر در این شهر تشییع شد.

شهید علی توفیقیان از شهیدان جمعه سیاه و میدان ژاله تهران محسوب می‌شود که به دست دژخیمان پهلوی شهد نوشین شهادت را نوشید و همچنین فرزند دیگر بانو یعنی حسن در عملیات محرم و در سال۶۱ به شهادت رسید.

مراسم هفتم آن مرحومه نیز پنج هفته هفته آتی در حسینیه اعظم مهدی‌شهر برگزار می‌شود.