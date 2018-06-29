به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه مهریز با اشاره به اینکه یکی از نقشه‌های شوم دشمن برای ضربه زدن به بنیان خانواده، شیوع بدحجابی است، اظهار داشت: دشمن در صدد است تا با ترویج ولنگاری، جوانان را نسبت به نوامیس خود بی‌تفاوت کند.

وی بیان کرد: این نقشه شوم دشمن است و متاسفانه برخی در جامعه ناآگاهانه و کورکورانه از آن تبعیت می‌کنند که لازم است این وضعیت هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

محی‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی که طی چند ماه اخیر گریبانگیر مردم شده و هر روز بر فشار آن افزوده می‌شود، عنوان کرد: مسئولان باید مشکلات و مطالبات مردم در زمینه های مختلف را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: مردم در فشار تورم و گرانی هستند و دولت باید به این مشکلات رسیدگی کند نه اینکه با ارائه آمارهای غیرواقعی، گلایه‌ها و مشکلات مردم را نادیده بگیرد.

امام جمعه مهریز با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نیز باید با سوء استفاده کنندگان از شرایط اقتصادی که مانند زالو به جان مردم افتاده اند و از شرایط به نفع خود استفاده می کنند، به شدت برخورد کند.

محی الدینی تصریح کرد: عده ای با جاه طلبی‌ و خودخواهی‌های خود در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده و معیشت مردم را دچار مشکل کرده اند.

وی ادامه داد: یک سال از عمر دولت می‌گذرد اما مشکلات اقتصادی بیشتر شده و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، موجب شده تا عده ای سودجو با دست اندازی در امور کشور و ایجاد اختلال در نظم جامعه مشکلات را دو برابر کنند.

امام جمعه مهریز تاکید کرد: دولت باید رفع مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند، قرارگاه عالی اقتصادی کشور تشکیل شود و موضوع معیشت و رفاه مردم به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئولان در این شرایط باید دست از سیاسی بازی و باندبازی و جناح بازی بردارند و اجازه ندهند به کشور صدمه ای وارد شود.