استقبال آمريكا از اعزام نيروهاي ژاپني به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اسكات مكللان امروز گفت:" آمريكا از تصميم ژاپن براي اعزام نيرو به عراق خشنود است.

وي گفت: ما از اين موضوع استقبال مي كنيم و اين امرموجب تشويق فعاليتهاي نيروهاي آمريكايي در عراق است.

كابينه دولت ژاپن امروزبعد ازظهر به وقت محلي براي بررسي مسئله اعزام نيروهاي اين كشور به عراق تشكيل جلسه داد و با طرح اعزام نيروبه عراق موافقت كرد.

اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه در ژاپن اعتراضات گسترده اي براي اعزام نيرو به عراق درجريان است.