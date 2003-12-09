استقبال آمريكا از اعزام نيروهاي ژاپني به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اسكات مكللان امروز گفت:" آمريكا از تصميم ژاپن براي اعزام نيرو به عراق خشنود است.
وي گفت: ما از اين موضوع استقبال مي كنيم و اين امرموجب تشويق فعاليتهاي نيروهاي آمريكايي در عراق است.
كابينه دولت ژاپن امروزبعد ازظهر به وقت محلي براي بررسي مسئله اعزام نيروهاي اين كشور به عراق تشكيل جلسه داد و با طرح اعزام نيروبه عراق موافقت كرد.
اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه در ژاپن اعتراضات گسترده اي براي اعزام نيرو به عراق درجريان است.
اسكات مكللان سخنگوي كاخ سفيد امروز از تصميم دولت ژاپن براي اعزام نيروهاي ژاپني به عراق استقبال كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اسكات مكللان امروز گفت:" آمريكا از تصميم ژاپن براي اعزام نيرو به عراق خشنود است.
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