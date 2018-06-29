به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دو مرحله را پشت سر گذاشتیم و از روز شنبه نیز وارد مرحله سوم تمرینات آماده سازی برای حضور در لیگ برتر خواهیم شد.

وی افزود: طی این مدت شناخت بسیار خوبی نسبت به بازیکنان پیدا کردیم. در این بین تلاش کردیم تا توانایی بازیکنان جوان تیم را نیز افزایش دهیم .از این فرصت استفاده کردیم تا هم بازیکنان جوان و هم بازیکنانی که کمتر فرصت بازی پیدا کرده‌بودند را بشناسیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان گفت: اردویی ۸ روزه در تهران برگزار و تلاش می کنیم تا چند بازی دوستانه را نیز انجام دهیم که یکی از این بازی های مهم ما دیدار دوستانه با فولاد در روز پنجشنبه هفته آینده خواهد بود.

گل محمدی افزود:تمرینات تیم در تهران‌ صبح و بعد از ظهر انجام خواهد شد.تا امروز به جز دو مصدومیتی که در تیم به وجود آمد و موجب نگرانی‌ شد از تمرینات تیم و از شرایط فنی راضی هستم.

وی در خصوص ادامه فعالیت پدیده در نقل و انتقالات گفت: برای تکمیل شدن تیم و با توجه به مصدومیت‌هایی که داشتیم، باید ۲ بازیکن دیگر جذب کنیم که فعلا به دنبال بازیکن مورد نظرمان که کارایی لازم را داشته باشد هستیم.