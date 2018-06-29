به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، ژنرال بلال اکبر رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی پاکستان که به دعوت سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده است صبح امروز (جمعه ۸ تیرماه) با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در محل ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد طرفین بر تعمیق و تحکیم روابط نظامی و امنیتی تاکید کردند.

مبارزه مشترک با گروهک های تروریستی در مناطق مرزی و برقراری و تامین امنیت مرزها و مرزنشینان دو کشور ایران و پاکستان از جمله مسائل مورد بحث میان سردار پاکپور و رئیس ستاد ارتش کشور پاکستان بود.

توسعه و ارتقای همکاری های اطلاعاتی امنیتی و مرزی از نکات مورد تاکید در مذاکرات فرمانده نیروی زمینی سپاه با رئیس ستاد ارتش پاکستان بود.

در این دیدار طرفین بر اهمیت اتحاد، وحدت، برادری و هم‌افزایی کشورهای اسلامی به ویژه دو کشور ایران و پاکستان با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود برای مقابله با نقشه های شوم دشمنان امت اسلامی و ناکام گذاردن آنان تأکید کردند.