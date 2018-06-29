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۸ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۸

تظاهرات گسترده یمنی‌ها علیه ائتلاف متجاوز سعودی

تظاهرات گسترده یمنی‌ها علیه ائتلاف متجاوز سعودی

شمار زیادی از مردم صنعا پایتخت یمن علیه حملات و اشغالگری ائتلاف متجاوز عربستان سعودی تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ده‌ ها هزار نفر از شهروندان صنعا با در دست گرفتن پرچم‌ یمن و سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و اشغالگری عربستان و امارات در این تظاهرات شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که تحت عنوان «حمایت از الحدیده مسئولیت همه است» نام‌ گذاری شده بود، بر ضرورت مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران سعودی و اماراتی و نیروهای مزدور آنها و همچنین بر ضرورت دفاع از شهر استراتژیک الحدیده تأکید کردند.

اهالی صنعاء از همه مردم یمن خواستند به وظیفه انسانی و ملی خود در قبال متجاوزان عمل کرده و در کنار اهالی تهامه، از شهر الحدیده که ائتلاف سعودی به دنبال اشغال آن است، دفاع کنند.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگردان رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

تجاوز عربستان به یمن تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۱۴ هزار یمنی بی گناه و ویرانی این کشور شده است.

کد مطلب 4333867

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