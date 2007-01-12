برای موفقیت در نیم فصل دوم لیگ برتر و مسابقات آسیایی تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری باشگاه استقلال،علی نظری جویباری با بیان این مطلب افزود: شمارش معکوس تا دیدارهای استقلال در آسیا آغاز شده و تمام تلاشمان براین است که تیم اعزامی به این آوردگاه مهم درشان نام وسابقه و اعتبار استقلال باشد.

وی ادامه داد: البته امکانات ما با بسیاری از باشگاه های آسیایی قابل مقایسه نیست. در حالی که باشگاه الاتحاد فیگو را جذب می کند واز هم اکنون برای استخدام پاول ندود در فصل بعد اقدام می کند و الهلال برای حضور موفقیت آمیز در بازی ها قصد برپایی اردو در کشور پرتغال را دارد ، ما اینجا باید با مشکلات ابتدایی دست و پنجه نرم کنیم .

سرپرست تیم فوتبال استقلال ادامه داد: باید تلاش کنیم و لحظه ای از کوشش همه جانبه دست بر نداریم .در عربستان که بودم متوجه تبلیغات وسیع الهلال برای شکست استقلال شدم ولی همان جا از صحبت های آنها دریافتم که از رویارویی با استقلال و یک جمعیت 100 هزار نفری بشدت می هراسند.این مساله ای است که درباره سایر تیم های رقیب هم صادق است .

وی افزود: خوشبختانه در گروه استقلال 3 مدعی قهرمانی حضور دارند و این بدان معناست که اگر از این مرحله صعود کنیم نیم بیشتری از راه را به سلامت طی کرده ایم . مطمئنم استقلال با حمایت هواداران و تقویت موجودی خود می تواند افتخار آفرینی کند.

نظری جویباری با تاکید بر ضرورت نگاه به مجموعه استقلال به عنوان نماینده جمهموی اسلامی ایران در آسیا ادامه داد: در شرایطی که تیم های ایرانی در فتح جام باشگاه ها طی 15 سال گذشته ناکام بوده اند حضور توام با موفقیت استقلال می تواند نگاه قاره را به تیم های باشگاهی آسیا معطوف کند. در واقع نتایج قابل قبول استقلال و البته سپاهان می تواند راه تیم ملی را در جام ملت ها هموار کند.