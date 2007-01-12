این ناشر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : یکی از عمده ترین مشکلات ناشران شهرستانی که تمام هزینه و وقت آنها را مشغول می کنند روند صدور مجوز است که بسیار طولانی شده است .

علی محمد موسوی عابدینی افزود : هم اکنون با صدور بخشنامه جدید مبنی بر ارسال کتاب به تهران برای دریافت مجوز ناشران باید مدت زمان بیشتری در انتظار دریافت مجوز باشند و ما از مدیریت جدید می خواهیم که زمان معقول و مشخصی را برای دریافت مجوز اعلام کنند .

وی تصریح کرد : ناشرانی که در شرایط کنونی قادر به تولید سالیانه 20 تا 30 عنوان کتاب هستند اگر با شرایط جدید صدور مجوز پیش از انتشار مواجه شوند قادرخواهند بود تولید کتاب خود را تا دو برابر افزایش دهند و دولت و مسئولان باید در شرایط حذف یارانه کاغذ به این موضوع توجه کند .

این ناشرشهرستانی در ادامه افزود : وزارت ارشاد باید مدت زمان مشخصی را برای دریافت مجوزپیش ازانتشاراعلام کند که ناشران بدانند بعد ازگذشت سه روزمی توانند جوابی مبنی برمجازیا غیرمجازبودن کتاب دریافت کنند ، اما درشرایط کنونی بیش از 4 یا 5 ماه طول می کشد تا مشخص شود کتابی مجاز است ، اصلاحیه می خورد یا اینکه مجاز نیست .

وی خاطرنشان کرد : فکرنمی کنم بررسی کتاب که شامل مطالعه متن کامل آن است بیش ازیک روزبه طول انجامد و یک کتاب 100 صفحه ای را درمدت زمان 2 ساعت به طورکامل و با دقت می توان مطالعه کرد و الان که دیسکت هم ازناشر دریافت می کنند این روند سریع تر شده و بررسی ها با جستجوی کلمات مورد نظر در متن الکترونیکی کتاب می توانند سریع تر به جواب برسند .

موسوی عابدینی یادآور شد : با سرعت بخشیدن به روند صدور مجوز در اداره ممیزی در شرایطی که دولت یارانه کاغذ را حذف کرده است می تواند بخشی از مشکل ناشران برای تولید کتاب را برطرف کند و اگر قرار باشد شرایط همینگونه به پیش رود که نه کاغذی به ناشران بدهند و مشکلات اداری همچنان پیش روی نشر کتاب وجود داشته باشند ، ضربه جبران ناپذیری به نشر وارد می شود .