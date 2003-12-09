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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۲۱

آتش سوزي در يك توربين مولد برق در عربستان سه كشته برجاي گذاشت

امروز در پي آتش سوزي در يكي از توربين هاي توليد برق در عربستان سعودي سه تن كشته و دستكم 17 تن ديگر مجروح شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين آتش سوزي كه در يكي از توربين هاي توليد برق عربستان در منطقه القصيم صورت گرفت منجر به كشته شدن سه تن  و مجروح شدن 17 تن ديگر شد.
براساس اين گزارش، هنگامي كه دامنه آتش به يكي ازمخزن هاي سوخت سرايت كرد، بلافاصله نيروهاي دفاع شهري در اين مركز توليد برق و تيم اطفاي حريق از كارمندان خواستند فورا محل حادثه را ترك كنند.

کد مطلب 43340

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