خنثی کننده کوچک پهپاد هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت دانمارکی به نام مای دیفنس، یک جعبه کوچک و کاربردی به نام پیت بال عرضه کرده که به راحتی بر روی البسه نظامی نصب می شود و با ایجاد اختلال در سیگنال های رد و بدل شده توسط پهپادها مانع از پرواز موفق آنها می شود.

وزن کم و ابعاد کوچک پیت بال باعث می شود تا نصب کردن آن بر روی البسه نظامی به کاری ساده و نه چندان دشوار مبدل شود. وزن این محصول بدون باتری ۷۷۵ گرم است و پس از شارژ کامل باتری برای دو ساعت ارسال پارازیت و ایجاد اختلال کافی است.

علاوه بر این و در حالت استندبای می توان از این دستگاه به مدت ۲۰ ساعت به طور مداوم استفاده کرد. فعال کردن این دستگاه به طور دستی هم ممکن است و آنتن های آن قادر به انتشار سیگنال های رادیویی بر روی باندهای ۲.۴ گیگاهرتز، ۵.۸ گیگاهرتز و همین طور جی ان اس اس ( سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای ) هستند.

برد این دستگاه حداکثر یک کیلومتر بوده و می توان با نصب آنتن اضافی این رقم را افزایش داد. این دستگاه در عین اختلال در عملکرد پهپاد هدف مشکلی برای سیستم های ارتباطی خود سربازان به وجود نمی آورد. دستگاه یادشده در حالت خودکار بلافاصله فعالیت پهپادها را در نزدیکی خود تشخیص داده و ارسال پارازیت را آغاز می کند.