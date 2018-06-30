به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با دفاع از برگسیت خود را در صف مخالفین اتحادیه اروپا قرار داد، ظاهراً این بار سراغ امانوئل ماکرون همتای فرانسوی رفته و به او پیشنهاد داده به ازای برقراری رابطه دوجانبه تجاری با واشنگتن، قید اتحادیه اروپا را بزند و راه خروج را در پیش بگیرد!

گفتنی است این پیشنهاد حین سفری که ماکرون در ماه میلادی آوریل به آمریکا داشت مطرح شد. نکته جالب آن است که ماکرون از بدو ورود به کاخ الیزه خود را مدافع سرسخت اتحادیه اروپا معرفی کرده و برای منافع جمعی حاصل از این اتحاد ارزش زیادی قائل است.

۲ منبع آگاه می‌گویند ترامپ به ماکرون گفته: چرا از اتحادیه بیرون نمی‌آیی؟ منافع تجارت با آمریکا بهتر از تجارت با کل اتحادیه اروپا خواهد بود.

جالب آنکه ترامپ به‌دلیل برتری قائل شدن برای تجارت دوجانبه در مقایسه با تجارت آزاد و چندجانبه، در نقطه مقابل جمهوریخواهان سنتی قرار می‌گیرد.

وی از بدو ورود به کاخ سفید، در راستای امتیاز گرفتن به نفع آمریکا، به دنبال برهم زدن تجارت آزاد ترانس- پاسیفیک و نفتا بوده و به بهانه متوازن کردن تراز تجاری، تعرفه‌هایی را بر برخی کالاهای چینی و اروپایی اعمال کرده است.

به‌هرحال، با توجه به مواضع اعلامی ماکرون در حمایت از اتحادیه اروپا، هیچ معلوم نیست قصد ترامپ از این پیشنهاد مزاح بوده یا کلاً اطلاعی از ماهیت جایگاه فرانسه در اتحادیه پسابرگسیت ندارد!