اولویت وزارت نیرو در شهرهای ساحلی توسعه آب شیرین کن ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا جانباز صبح شنبه در مراسم بهره برداری از ۶طرح آبرسانی و میز خدمات غیرحضوری آب و فاضلاب در بندرعباس بیان داشت: با اشاره اینکه استان هرمزگان یکی از استان هایی است که امسال با مشکل جدی کمبود آب مواجه است، گفت: با افزایش برداشت بی رویه از دشت ها و نیاز به ایجاد منابع آبی پایدار این استان، اولویت وزارت نیرو در شهرهای ساحلی توسعه آب شیرین کن ها بوده است.

جانباز افزود: در این بخش استان هرمزگان از استان های پیشرو در استفاده از آب شیرین کن ها بوده که بزرگترین سایت آب شیرین کن نیز با ظرفیت یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز در شهر بندرعباس احداث شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می شود فاز اول این پروژه به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان تیرماه با انجام تست آزمایشی به بهره برداری برسد. همچنین تکمیل ظرفیت نهایی این پروژه نیز با سرعت هر چه بیشتر در دست اجراست.

جانباز اظهار داشت: براساس الزام مجلس شورای اسلامی و برنامه توسعه ششم ، در شهرهای ساحلی حداقل ۳۰ درصد آب مورد نیاز این شهرها باید استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها تامین که استان هرمزگان در این زمینه سردمدار و از استان های پیشرو است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان داشت: زیبنده نیست پساب بندرعباس بدون تصفیه به دریا ریخته شود، به نظرم کار سختی نیست با شهرداری بندرعباس و سرمایه گذار به توافق برسید و اجازه ندهید این پساب وارد دریا شود.

وی با تشکر از مجموعه مدیریتی آب و فاضلاب روستایی هرمزگان اظهارداشت: در موضوع شرق هرمزگان و روستاهای متمرکز مطالعات استقرار آب شیرین کن ها انجام شود تا در صورت عدم مشکلات زیست محیطی اقدام به احداث آب شیرین کن کنیم.

وی با تاکید بر آبرسانی به بشاگرد از طریق سد جگین خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات دفتر مقام معظم رهبری در بحث آبرسانی به شهرستان بشاگرد، آب و فاضلاب شهری نسبت به این موضوع به طور جدی وارد شود و خط انتقال در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد و شهرها و روستاهای بشاگرد از ظرفیت آب سد جگین بهره مند شوند.

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