به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شهبازی ظهر شنبه در نشست مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با فعالان دینی استان زنجان، با بیان اینکه قبل از اینکه دیگران عملکرد ما را مورد ارزیابی قرار دهند، بهتر است خودمان عملکردمان در حوزه مبارزه با موادمخدر را مورد بازنگری قرار دهیم، افزود: خوشبختانه جزو اولین استان‌هایی هستیم که زمینه فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد شورای مبارزه با موادمخدر را در استان فراهم کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم انتظاراتی که افکار عمومی و مقامات ارشد نظام از این مجموعه دارند را جامه عمل بپوشانیم.



وی با اشاره به اینکه امروز اعتیاد و موادمخدر در جوامع بین‌المللی به‌عنوان زلزله خاموش مطرح است، تصریح کرد: این زلزله خاموش به‌عنوان ابزاری در اختیار استکبار و معاندان نظام در قالب جنگ‌نرم قرار گرفته است. امروز آخرین اطلاعاتی که ما از وضعیت اعتیاد و موادمخدر در کشورهای مختلف داریم، حاکی از آن است که در عرصه بین‌الملل شاهد رشد ۲۳ درصدی نرخ شیوع مصرف موادمخدر بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال هستیم و متاسفانه آمار مصرف‌کنندگان این ماده افیونی در جهان از ۲۰۰ میلیون نفر به ۲۵۵ میلیون نفر رسیده است.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان ادامه داد: مصرف انواع موادمخدر و به‌طور خاص روان‌گردان‌ها در برهه کنونی به بیش از ۷۰۰ نوع رسیده است، در کشور همسایه (افغانستان) اراضی زیر کشت موادمخدر در طی شش سال گذشته از ۷۶۰۰ هکتار به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است. همچنین تولید موادمخدر در افغانستان طی چهار سال گذشته از شش‌هزار تن به بیش از ۹ هزار تن رسیده است.



شهبازی با بیان اینکه در کنار این دغدغه‌ها، ما به لحاظ همسایگی با کشور افغانستان در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار داریم، افزود: این بدان معنی است که بیشترین آسیب را کشور ما از این حیث متحمل شده است. به‌رغم این تهدیدی که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، عملکرد قابل توجهی در عرصه بین‌المللی داشته است.



وی در ادامه به سهم ایران از کشفیات صورت گرفته در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها طی سه سال گذشته، از مجموع کشفیات تریاک در عرصه بین‌المللی، ۷۵ درصد از این کشفیات سهم جمهوری اسلامی ایران بوده است. همچنین در مجموع کشفیات هروئین در عرصه بین‌المللی، از ۸۱ تن هروئین کشف شده در جهان، جمهوری اسلامی ۱۷ درصد از این کشفیات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این از ۲۱ تن مرفین کشف شده در عرصه بین‌المللی، سهم جمهوری اسلامی ایران از این کشفیات ۶۱ درصد بوده است.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با اشاره به اینکه بخش عظیمی از تولیدات موادمخدر در افغانستان و پاکستان از مسیر ایران ترانزیت می‌شود، یادآور شد: جدا از این مسئله، عوامل ساختاری در کشور ما اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به طور خاص فقر و بیکاری، مهاجرت، عدم پاسخ‌گویی کامل به نیازها و مطالبات جوانان، فقر غنی‌سازی اوقات فراغت، عوامل سیاسی و در کنار همه این موارد، تلاش برای به انحطاط کشاندن نسل جوان از سوی استکبار جهانی و جلوگیری از رشد و پیشرفت ایران، از تهدیدات این بخش به‌شمار می‌رود.



شهبازی تصریح کرد: همچنین عوامل روان‌شناختی اعم از اضطراب، افسردگی، توهم و بحران هویت و هیجان‌جویی و نیز عوامل خانوادگی به عنوان رکن اصلی پیشگیری از شیوع مصرف موادمخدر است. عوامل خانوادگی در اعتیاد ناشی از کاهش سطح ارتباط موثر بین اعضای خانواده، ضعف مدیریت و کنترل فرزندان، اعمال خشونت در منزل و تعارض و دوگانگی در ارزش‌ها و الگوهای خانوادگی، ضعف در آموزش و مهارت‌های زندگی و سبک فرزندپروری، همگی جزو عوامل خانوادگی است که در گسترش اعتیاد نقش دارد.



وی با اشاره به اینکه عوامل فرهنگی از جمله ضعف آگاهی از خطرات ناشی از مصرف موادمخدر و به‌طور خاص روان‌گردان‌ها، تغییر سبک زندگی و باورهای غلط در خانواده‌ها را نیز در افزایش نرخ شیوع مصرف موادمخدر نباید فراموش کرد، ادامه داد: اگر گسترش روزافزون تنوع موادمخدر، افزایش کشت و تولید موادمخدر و برنامه‌های سازمانی معاندین نظام را لحاظ کنیم، خواهیم دید که با چه هجمه‌ای در این حوزه روبه‌رو هستیم.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با تاکید بر اینکه بحث اعتیاد و موادمخدر در جهان جزو چهار بحران محسوب می‌شود و در ایران نیز در رأس آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، اظهار کرد: ۶۵ درصد همسرآزاری، ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۳۰ درصد از کودک‌آزاری، ۲۵ درصد از قتل عمد، ۳۳ درصد خشونت، ۲۰ درصد از جرایم منکراتی و ۱۰ درصد جرایم مالی، ناشی از اعتیاد به موادمخدر است. علی‌رغم تغییر الگوی مصرف در ایران، همچنان مصرف تریاک با ۶۶ درصد در رأس مصرف موادمخدر قرار داشته و در رتبه دوم نیز حشیش و ترکیبات آن قرار دارد.



شهبازی با بیان اینکه خانواده رکن اصلی پیشگیری از شیوع مصرف موادمخدر است، گفت: بر اساس تحقیقاتی که از خانواده‌های معتادان انجام شده است، به صراحت اعلام کرده‌اند که بعد از سه سال متوجه اعتیاد یکی از اعضای خانواده شدند، به همین خاطر عدم نظارت و احساس مسئولیت، کاهش ارتباط بین والدین و فرزندان و ... را باید در کنار این آمار نگران‌کننده لحاظ کنیم.



وی تصریح کرد: تحقیقات حاکی از آن است که افراد معتادی که دستگیر شده‌اند و یا مورد کارهای تحقیقاتی قرار گرفته‌اند، به صراحت اعلام کرده‌اند که منزل دوستان با ۲۸.۴۶ درصد در رتبه اول و منزل خودشان با ۲۲.۲۸ درصد در رتبه دوم اولین مکان برای شروع مصرف موادمخدر قرار داشته و در مجموع بیش از ۵۰ درصد منزل دوستان و منزل خود افراد در این امر دخیل بوده که حاکی از فقر نظارت والدین در این زمینه است.



شهبازی در همین رابطه یادآور شد: اولین پیشنهاددهنده برای مصرف موادمخدر، دوستان با ۴۱.۷۱ درصد در رتبه اول، یکی از بستگان با ۲۴.۱۲ درصد در رتبه دوم، همکلاسی با ۱۳.۳۲ درصد در رتبه سوم، یکی از اعضای خانواده با ۷.۲۹ درصد، همکاران با ۳.۲۷ درصد و خلاصه اینکه نزدیکان، دوستان، آشنایان و اقوام حلقه اولی هستند که باید کانون امن برای برای هم‌نوعان باشند، این در حالی است که متاسفانه با بیش از ۷۳ درصد عامل اصلی اعتیاد هستند.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با تاکید بر اینکه برای اینکه بتوانیم حداقل انتظارات را در این زمینه برآورده کنیم، باید واقع‌بینی به دور از محافظه‌کاری را سرلوحه کارهای‌مان قرار دهیم، اظهار کرد: بعضا برخی از دوستان و از اعضای جلسه به این موضوع خرده می‌گیرند که چرا صریح به برخی از آمار در حوزه مصرف موادمخدر اشاره کرده و آن‌ها را بازگو می‌کنیم. معتقدیم لازمه حسن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این است که ما آمار دقیق داشته باشیم و به همین خاطر به صراحت اعلام می‌کنیم که امروز در حوزه فرهنگی و اجتماعی وضعیت مطلوبی نداریم.



شهبازی با اشاره به اینکه اعتیاد در راس آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، افزود: هر جا موفق عمل کرده‌ایم، این به آن خاطر بوده که توانسته‌ایم باورهای اعتقادی، دینی و مذهبی را تقویت کنیم و به همین خاطر آسیب‌های اجتماعی ما در این زمینه‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر رویکردهای فرهنگی و اجتماعی را که می‌گوییم پیشگیری و مقابله به عنوان اولویت اول ستاد است، در دو دهه گذشته این رویکرد را داشتیم، امروز وضعیت ما نسبت به شرایط موجود بهتر بود.



دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان با بیان اینکه مبارزه با موادمخدر صرفا دولتی نبوده و وظیفه دستگاه‌های قضایی و پلیس نیست، خاطرنشان کرد: گسترش روزافزون انواع موادمخدر و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است. موادمخدر و اعتیاد صرفا پیامد اجتماعی ندارد و این زلزله خاموش، ابزار جنگ‌نرم است و هدف اصلی آن تضعیف بنیان خانواده‌ها، باورها و اعتقادات دینی و مذهبی خانواده‌ها، کمرنگ کردن باورهای دینی نسل جوان و ... بوده است.