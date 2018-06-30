درشرایط سخت آبی قرار داریم/مردم درمصرف آب مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی پیش ازظهر شنبه در مراسم بهره برداری از ۶طرح آبرسانی و میز خدمات غیرحضوری آب و فاضلاب در هرمزگان با اشاره به استمرار خشک سالی در استان و کاهش قابل توجه حجم آب مفید سد استقلال، بهره برداری از فاز اول آب شیرین کن بندرعباس را در مدت زمات کوتاه تر ضروری دانست.

همتی افزود: فازاول این پروژه به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان تیرماه به بهره برداری می رسد.

وی گفت: در حال حاضر در شرایط سخت آبی قرار داریم و انتظار داریم مردم با رعایت صرفه جویی و پرهیز از مصرف بی رویه آب ما را در گذر از تابستانی با کمترین تنش آبی همراهی کنند.

وی با تصریح بر ضرورت کاهش تنش آبی موجود در استان، گفت: در این راستا اقداماتی نظیر؛ کف شکنی و توسعه چاه ها، کاهش مصرف آب شرب در فضای سبز شهری ، کاهش مصرف آب در ادارات را به طور جدی در دستور کار داریم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در منطقه فراخشک قرار داریم و بررسی وضعیت بارندگی ها در ۲۰ سال اخیر نشان می دهد باید به دنبال منابع جدید آبی بپردازیم. باید واقع گرایانه به مسئله آب نگاه کرد.

همتی اضافه کرد: هزار میلیارد تومان برای آب شیرین کن ۱۰۰هزار متر مکعبی هزینه می برد که سرمایه گذار در این حوزه ورود کرده است. متاسفانه در مبحث مصرف در جامعه کار نکرده ایم و آموزش های لازم برای مصرف نداده ایم.

۱۵ سایت آب شیرین کن روستایی در دست احداث است

به گفته وی، با سیاست های قیمتی و آموزشی باید روند مصرف را در جامعه کنترل کنیم. در دولت یازدهم و دوازدهم در استان هرمزگان آب شیرین کن های خوبی بنا شده است احداث و بهره برداری ۲۰ سایت آب شیرین کن با ظرفیت ۱۱میلیون متر مکعب در سال و ۱۵ سایت آب شیرین کن در حال احداث با ظرفیت ۸.۵ میلیون متر مکعب در سال و رفع مشکل جمعیت ۸۰ هزار نفری روستایی قشم از جمله اقدامات بسیار خوب در حوزه تامین آب آشامیدنی روستاهای استان است.

وی افزود: آب و فاضلاب روستایی هرمزگان قول داده است تا آب شرب ۵۵ روستای شهرستان شباگرد تا سال آینده تامین شود. قرار شد ۵۰ درصد اعتبار این پروژه توسط استانداری و ۵۰ درصد از محل منابع ملی تامین شود.

همتی با بیان اینکه الان در کل ایران با مسئله کمبود آب شرب و آب صنعتی روبرو هستیم، تصریح کرد: برنامه ریزی هایی باید در گذشته انجام می شد که نشد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات خوبی رخ داده که در آینده مشکل تامین آب مرتفع می شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه باید به واقعیت درآمدی، بودجه ریزی و اعتبارات نگاه واقع بینانه باشد. بیان داشت: همه مسئولان و نمایندگان به دنبال ارائه خدمات خوب در دوره مدیریتی خودشان هستند اما باید منابع و درآمد کشور را ببینیم و بر اساس آن به فکر بودجه ریزی باشیم.