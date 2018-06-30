مذاکرات تروریستها با روسیه درباره استان «درعا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی۲۱، «ابراهیم الجباوی» سخنگوی رسمی اتاق عملیات گروه های وابسته به گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه در جنوب این کشور گفت: کمیته ای از مخالفان سوری نشست نخست خود را با طرف روس درباره توافق بر سر استان درعا برگزار کرد و پیش بینی می شود دور دوم این مذاکرات امروز برگزار شود.

وی افزود: این کمیته متشکل از ۶ تن از اعضای غیر نظامی و نظامی است که به دست مخالفان در جنوب سوریه تشکیل شده است. یک نشست مقدماتی در مرزهای اداری استان سویداء در کنار استان درعا برگزار شده است.

روز گذشته یک منبع اردنی که خواست نامش ذکر نشود به خبرگزاری رویترز گفت که گزارش های موثقی در مورد توافق آتش بس در جنوب سوریه که منجر به آشتی میان مخالفان و نیروهای دولتی خواهد شد، وجود دارد.

طبق ادعای این منبع اردنی، این توافق منجر به آشتی میان مخالفان و نیروهای دولتی سوریه خواهد شد.

منبع مذکور جزئیات بیشتری در مورد توافق آتش بس در منطقه ای که نیروهای دولتی سوریه از هفته گذشته برای آزادسازی آن از اشغال تروریست ها مشغول عملیات هستند، ارائه نکرد.