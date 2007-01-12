امنیت اجتماعی بدون ارتباط بخشهای ماموریتی ناجا تامین نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد رادان روز گذشته در همایش سراسری مدیران و کارشناسان دوایر اجتماعی کلانتری‌ ‏ها و مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ، افزود: ماموریت ‌‏ها در نیروی انتظامی با دو نگاه پیشگیری اجتماعی و انتظامی انجام می ‌‏شود.

وی گفت: مشکل اصلی سیستم‌ ‏های اجرایی در کشور عدم هماهنگی و همپوشانی بخش‌ ‏های مختلف یک سیستم است و در بیشتر موارد به جای آنکه این بخش ها مکمل یکدیگر باشند ، در مقابل هم قرار می ‌‏گیرند.

رادان با اشاره به اینکه پیشگیری اجتماعی بر پیشگیری انتظامی اولویت دارد ، خاطرنشان‌‏ کرد: در پیشگیری انتظامی با جسم افراد برخورد می ‌‏شود اما در پیشگیری اجتماعی بر ذهن و افکار انسان‌‏ ها غلبه می ‌‏کنیم که این موضوع سختی پیشگیری انتظامی را مشخص می ‌‏کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: فعالیت کارشناسان و مددکاران پیشگیری انتظامی در بسیاری موارد مهم ‌‏تر از برنامه ‌‏های سایر قسمت‌‏ های نیروی انتظامی است و وظیفه این افراد برآورده کردن انتظارات مردم است و این وظیفه می تواند عملیات را برای نیروهای دیگر سازمان تعیین کند.