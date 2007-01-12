امنیت اجتماعی بدون ارتباط بخشهای ماموریتی ناجا تامین نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد رادان روز گذشته در همایش سراسری مدیران و کارشناسان دوایر اجتماعی کلانتری ها و مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ، افزود: ماموریت ها در نیروی انتظامی با دو نگاه پیشگیری اجتماعی و انتظامی انجام می شود.
وی گفت: مشکل اصلی سیستم های اجرایی در کشور عدم هماهنگی و همپوشانی بخش های مختلف یک سیستم است و در بیشتر موارد به جای آنکه این بخش ها مکمل یکدیگر باشند ، در مقابل هم قرار می گیرند.
رادان با اشاره به اینکه پیشگیری اجتماعی بر پیشگیری انتظامی اولویت دارد ، خاطرنشان کرد: در پیشگیری انتظامی با جسم افراد برخورد می شود اما در پیشگیری اجتماعی بر ذهن و افکار انسان ها غلبه می کنیم که این موضوع سختی پیشگیری انتظامی را مشخص می کند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: فعالیت کارشناسان و مددکاران پیشگیری انتظامی در بسیاری موارد مهم تر از برنامه های سایر قسمت های نیروی انتظامی است و وظیفه این افراد برآورده کردن انتظارات مردم است و این وظیفه می تواند عملیات را برای نیروهای دیگر سازمان تعیین کند.
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