«بوف زرتشت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بوف زرتشت» به قلم عبدالرضا مسلمی از سوی نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منتشر شد.

عنوان «بوف زرتشت» اشاره ای بر دو اثر معروف «بوف کور» اثر صادق هدایت و «چنین گفت زرتشت» اثر ویلهلم نیچه است.

بخش «کلیات» با فصل‌های: واژه نهیلیسم و مفهوم آن، پیشینه بحث درباره هیچ انگاری، پیش گامان هیچ انگاری و اقسام هیچ انگاری، بخش «نیچه؛ هیچ انگار آلمانی» با فصل های: زندگی نیچه و اندیشه‌های نیچه، بخش «هدایت؛ هیچ انگار ایرانی» با فصل های: زندگی هدایت و اندیشه‌های هدایت، بخش «علل هیچ انگاری» با فصل‌های علل روانی هیچ انگاری از دیدگاه نیچه، علل اجتماعی هیچ انگاری و تلاش های نافرجام و بخش «نظریه برگزیده» با فصل‌های: رویکرد عقلی به نظریه برگزیده و رویکرد نقلی به نظریه برگزیده از محتویات این کتاب است.

آیت الله محسن اراکی مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته و در یک هزار شماره از سوی دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به چاپ رسیده است.