سازمان زمین و مسکن ۵۰ هکتار زمین به کارگران معدن سنگان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در حاشیه مراسم امضای توافقنامه بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی گفت: این توافقنامه که در دو فاز ۵۰ هکتاری تعریف شده، حاصل تلاش یک ساله سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در راستای حل مشکل مسکن نزدیک به ۱۲ هزار خانوار در این منطقه محروم بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در واگذاری فاز اول این زمین ها سعی شده نهایت سهولت در همکاری با سازمان توسعه و نوسازی معادن انجام گیرد که به همین منظور این زمین ها به صورت خام و طی قراردادهایی با اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. به این دلیل که ما می خواستیم همه سرمایه مجری صرف ساخت و ساز پروژه و نه خرید زمین بابت آن شود.
عظیمیان با اشاره به اینکه این اراضی در حریم شهر قرار گرفته و دارای ارزش افزوده است تصریح کرد: به علاوه اینکه از نظر اختصاص پروانه ساخت و خدمات نیز زمین ها دچار مشکلی نیستند و مالکیت دولت نیز بر آنها قطعی است.
وی خاطرنشان کرد: توافقنامه در دوفاز ۵۰ هکتاری صورت می گیرد که در حال حاضر اراضی فاز اول در شهرستان خواف آماده واگذاری هستند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن این اراضی را با توجه به جمیع جهات مستعدترین زمینه ای ممکن در منطقه دانست و گفت: چه به لحاظ دسترسی و چه از نظر پیوستهای فرهنگی زمین ها در موقعیت و شرایط مناسبی واقع شده اند.
وی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن متعهد است در صورتی که به هر دلیلی این زمین ها تکافوی نیاز کارکنان معدن سنگان را نداشته باشد نسبت به تأمین زمین بیشتر برای این افراد اقدام کند.
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