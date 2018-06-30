نقاط مستعد گرد و غبار در استان تهران نهال کاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران اظهار داشت: امروز ۳ دستور جلسه داشتیم، که اولین دستور بررسی گزارش مربوط به جایگزینی خودروهای تجاری جدید به جای خودروها فرسوده و آلاینده در کلان شهر تهران بود، که این گزارش مطرح شد و تصمیماتی برای خودروهای فرسوده و آلاینده اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت گرفته شد.

وی افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری تهران، سازمان صنعت معدن و تجارت، استانداری تهران و محیط زیست بتوانیم تا ابتدای مهرماه سامانه ای که شهرداری برای شناسایی و بارگذاری شناسایی وضعیت کامیون ها و اتوبوس های آلاینده که در سطح تهران تردد دارند و هیچ اطلاعاتی از آن ها در دست نیست، راه اندازی شوند.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران اضافه کرد: باید برای اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده در استان تهران همه تلاش کنیم.

کلانتری موضوع دوم جلسه امروز را هم بررسی گزارش اقدامات کمیته مهار گرد و غبار استان تهران عنوان کرد و گفت: در این کمیته حدود ۳۹ پروژه برای استان تهران توسط دستگاه های ذی ربط بایستی اجرایی شود، که ۳ پروژه اصلی در این جلسه مطرح شد، یکی از این پروژه ها که باید توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اجرا شود، در راستای تصویب، مهار و کنترل گرد و غبار به صورت فرسایش بادی در استان تهران از طریق تثبیت و نهال کاری در برخی نقاطی است، که باید اقدامات سریع داشته باشند.

وی افزود: پروژه دوم تجهیز ایستگاه های سنجش هوای تهران و بهینه سازی این ایستگاه ها است و نصب سنسورها برای سنجش ذرات معلق ۲.۵ میکرون توسط سازمان محیط زیست مصوب شد.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران گفت: پروژه سوم نیز بحث آموزش، اطلاع رسانی و زمینه های جلب و مشارکت مردم برای کنترل آلایندگی و گرد و غبار است.

کلانتری از پایش موتورخانه ها توسط سازمان استاندارد استان تهران خبر داد و اضافه کرد: حدود ۷۲ موتورخانه بخش دولتی شهر تهران پایش شده بود، که بر اساس آن مشخص شد، که متاسفانه موتورخانه ها از نظر فضا، مشعل و دیگ استاندارد لازم را ندارند و قرار شد، روند نظارت بر موتورخانه ها انجام شود، تا صرفه جویی در مصرف سوخت انجام شود.

وی افزود: برای فضاهای خانگی نیز قرار شد، بر اساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک، مکانیزمی به صورت آیین نامه ابلاغ شود، که بخش های مسکونی با محوریت مالکین در خصوص استاندارد سازی موتورخانه ها اقدام کنند.