راهیابی۱۰۲طرح برگزیده به جشنواره بین المللی تئاترخیابانی مریوان

به گزارش خبرنگارمهر، جلال قلعه شاخانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: مجید امرایی، سعید بهنام، کاوه مهدوی، آرزو علی پور و سعدی محمدی هیات انتخاب طرح و ایده این دوره از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هستند.

وی عنوان کرد: افراد مذکور از میان آثار ارسال شده ۸۷ طرح و ایده در بخش آزاد و ۱۵ طرح و ایده در بخش آیینی برای حضور در جشنواره را معرفی کردند.

وی از ارسال تعداد ٥٢٧ طرح و ایده از هنرمندان تئاتر خیابانی اقصی نقاط کشور به دبیرخانه این جشنوار خبرداد واظهارداشت: حدود ۲۰ درصد طرح و ایده ها در بخش آزاد و ۲۵ درصد در بخش آیینی سنتی مورد تائید قرار گرفته است.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به طرح ها و ایده های معرفی شده به این دوره از جشنواره افزود: نمایش های «گوش کن، می شنود» از فراهان، «آماس» از اصفهان، «گذشته در آینه» از تهران و «نت اضافه» از کرمانشاه از جمله نمایش های راه یافته به مرحله نهایی هستند.

قلعه شاخانی از دیگر نمایش های تایید شده را شامل «صدای زنده» از اراک، «اگر در بند درمانی» از آستانه اشرفیه، «زن مرد دریا» از فارس، «دایره تنها» از لاهیجان، «رقص شیر» ازاصفهان، «عشق زباله» از خرم اباد و «قبرستان شماره ۱۳» و «جهیزیه» از ایلام ذکر کرد.

وی ادامه داد: نمایش های «پت و مت» از مریوان، «دن کیشود می تازد» و «خانه ای در اعماق تاریکی» از سقز، «تیک تاک» از بوکان، «به همین سادگی» از دماوند، «خرهای نجیب» از قروه، «جنگاب» از مشهد، «پهنه زریوار» از تبریز، «ژان ئاو(درد اب)» از بانه و «بازمانده» از خراسان رضوی از دیگر نمایش هایی است که از دیگر طراح های راه یافته به این دوره از جشنواره است.

وی با بیان اینکه تمامی آثار راه یافته در سایت جشنواره و همچنین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان منتشر شده است، گفت: آثار پذیرفته شده در این بخش ها لازم است لوح فشرده نمایش خود (و خلاصه پژوهش برای بخش نمایش های آیینی و سنتی) را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان یادآورشد: سیزدهمین دوره این از تاریخ ١٠ لغایت ١٤ شهریور ماه امسال در مریوان برگزار می شود.