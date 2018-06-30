  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۰

برگزاری دوره ارتقای سطح نفرات راه یافته مرحله استانی مسابقات قرآن

برگزاری دوره ارتقای سطح نفرات راه یافته مرحله استانی مسابقات قرآن

تبریز- دوره های ارتقاء سطح نفرات راه یافته به مرحله استانی مسابقات قرآن کریم برای خواهران و برادران در اداره کل اوقاف استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی، حسین عزیز علی رئیس اداره امور قرآنی  با اشاره به این که نفرات این دوره ها به منظور ارتقا سطح نفرات راه یافته به مرحله استانی مسابقات قرآن برگزار می شود افزود: این دوره ها در سه بخش قرائت، ترتیل و حفظ و روخوانی به طور فشرده برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: همانند این دوره ها  برای نفرات برگزیده در سطح استانی، به منظور ارتقاء آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری قرآن کریم با حضور مربیان برتر کشوری و بین المللی  برگزار می شود.

کد مطلب 4334524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها