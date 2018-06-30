برگزاری دوره ارتقای سطح نفرات راه یافته مرحله استانی مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی، حسین عزیز علی رئیس اداره امور قرآنی با اشاره به این که نفرات این دوره ها به منظور ارتقا سطح نفرات راه یافته به مرحله استانی مسابقات قرآن برگزار می شود افزود: این دوره ها در سه بخش قرائت، ترتیل و حفظ و روخوانی به طور فشرده برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: همانند این دوره ها برای نفرات برگزیده در سطح استانی، به منظور ارتقاء آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری قرآن کریم با حضور مربیان برتر کشوری و بین المللی برگزار می شود.