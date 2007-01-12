اجرای وثیقه هزار دانشجوی بورسیه غیرمتعهد / بررسی پرونده 900 دانشجوی برخوردار از تسهیلات ارزی

دکتر "کاظمی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پرونده ها مربوط به سال های 1360 تا سال جاری است که صاحبان آنها به طور قطع حتی پس از اخطار نیز به کشور بازنگشته اند.

مدیر کل حقوقی وزارت علوم گفت: همچنین پرونده 900 نفر از دهه 60 تا کنون که در مقطع لیسانس و فوق لیسانس از تسهیلات ارزی استفاده کرده اند، نیز در دفتر حقوقی وزارت علوم بررسی می شود.

وی اظهار داشت: اکنون به محض اینکه اداره کل بورس وزارت علوم عدم بازگشت دانشجوی بورسیه را به اطلاع دفتر حقوقی برساند، این دفتر جهت اخطار به دانشجو و خانواده اقدام می کند و فرصت 20 روزه ای را برای مراجعه به وزارت علوم در نظر می گیرند.

کاظمی با اشاره به پرونده دانشگاه هاوایی گفت: این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور بررسی می شود و این شعبه تاکنون گزارشی از روند پیگیری را به وزارت علوم ارائه نداده و فرایند کار در دادگاه تشخیص نیز طولانی است.