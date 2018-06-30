به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صحراپور ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی پایگاههای مقاومت بسیج صنعت برق منطقه غرب کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یکی از شاخص‌های پیروزی انقلاب اسلامی وحدت و یکپارچگی ملت ایران بود.

صحراپور افزود: اکثریت ابرقدرت‌ها با توجه به اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی منافعشان در خطر بود، عزم و همت خود را جزم کردند تا این کشور را نابود کنند که نتوانستند.

وی با اشاره به اینکه برق حرف اول را در دنیا و کشور و جامعه ما می‌زند، گفت: افراد در وزارت نیرو کارکنان گمنام و بسیجی هستند که تمام تلاش خود را برای خدمات‌رسانی به مردم به کار گرفته‌اند.

فرمانده بسیج شرکت توانیر ادامه داد: با ورود تفکر بسیجی و کار جهادی طی سه سال گذشته ۸ تا ۱۲ درصد کاهش مصرف برق محقق شد که این مهم میلیاردها تومان صرفه‌جویی به همراه داشت.

وی با اشاره به اقدامات بسیج در حوزه برق و مدیریت مصرف آن عنوان کرد: ما الگوی مشارکت بسیج در صرفه‌جویی انرژی شده‌ایم و این افتخاری برای ما است.

صحراپور با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی پایگاههای مقاومت بسیج صنعت برق منطقه غرب کشور به عنوان پایلوت گفت: باید در این شورا مشکلات استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد و استان‌ها منسجم با هم کار را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه با انسجام و هماهنگی باید توطئه دشمنان را خنثی کنیم، ابراز داشت: ۷۵ درصد همکاران ما بسیجی هستند که باید از این پتانسیل قوی استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیج شجره طیبه است که با تفکر معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) پایه‌ریزی شد، با اشاره به آینده‌نگری امام(ره) اظهار داشت: بسیج به عنوان یک مشکل‌گشا در جامعه است و زمانی که بحث نظامی بود در جبهه‌ها حضور یافت و امروز نیز به عنوان سربازان سنگر اقتصاد کشور ایفای نقش می‌کند.

علیمراد مرادی‌مجد با اشاره به عملکرد شرکت‌های توزیع با روحیه بسیجی عنوان کرد: ماهیت ما در صنعت برق بسیجی است و این امر را همواره ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه گفت: به محض وقوع زلزله ۱۵ شرکت توزیع برق خودجوش نیرو اعزام کردند و به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند که این جز تفکر و روحیه بسیجی چیزی نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط کار در صنعت برق با روحیه بسیجی عجین شده است، افزود: در حال حاضر نیز کاهش پیک یکی از دغدغه‌های برق در تابستان است و با توجه به اینکه مصرف انرژی از تولید پیشی گرفته و توازن تولید و مصرف برهم خورده است، باید با کار بسیجی و جهادی در این موضوع وارد شد.

وی با تأکید بر اطلاع‌رسانی راهکارهای مدیریت مصرف در بخش اداری عنوان کرد: امید است با کمک بسیج امسال نیز مانند سال‌های گذشته بتوانیم تابستان را بدون خاموشی بگذرانیم.