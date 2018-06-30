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۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

«سیندرلا» به دیوار چهارم پا می گذارد

«سیندرلا» به دیوار چهارم پا می گذارد

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی سعید داخ از اول مرداد در تماشاخانه دیوار چهارم به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سیندرلا» به کارگردانی سعید داخ از اول مرداد در تماشاخانه دیاور چهارم روی صحنه می رود. «سیندرلا» برگرفته از متن کودکی از علیرضا حنیفی است که به صورت مدرن و امروزی توسط هادی حوری نوشته شده است. سعید داخ تصمیم دارد با وام گرفتن از افسانه اصلی و وفاداری به اصل قصه، موضوع را در زمان حال روی صحنه ببرد.

به گفته داخ این نمایش فاقد دکور و بر اساس رفتار های نمایشی و کنش های حسی طراحی شده است.

سعید داخ در کارنامه هنری خود کارگردانی آثاری چون «جشن بزرگ»، «کرانه دل»، «فرزند بهار» و «قیامت عشق» را دارد.

کد مطلب 4334562
فریبرز دارایی

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