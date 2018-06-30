به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان توسعه فرهنگی و معنوی جامعه را یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران ذکر کرد و گفت: این قبیل اقدامات پیش از انقلاب بسیار کمرنگ بوده است.

وی کمک به ارتقاء فرهنگی و معنوی جامعه را اقدامی ارزشمند برشمرد و افزود: افرادی که در این زمینه تلاش می کنند نقش مهمی بر عهده دارند.

فدایی بر لزوم تحقق فرهنگ معنوی و اسلامی در جامعه تاکید و تصریح کرد: کانون های قرآنی، هیئت های مذهبی و مداحان از تاثیرگذاری بالایی در جامعه برخوردار هستند و باید تخصص لازم در این زمینه را داشته باشند.

سرپرست استانداری کرمان با تاکید بر لزوم سازماندهی کانون های قرآنی، هیئت های مذهبی و مداحان گفت: بودجه از نیازهای کارهای معنوی و فرهنگی است.

فدایی با اشاره به اینکه کارهای معنوی و فرهنگی ارتباط چندانی با بودجه ندارد، افزود: تامین هزینه های تبلیغی و معنوی در گذشته توسط مردم انجام می شد.

سرپرست استانداری کرمان با اشاره به لزوم عزم همگانی برای مقابله با آسیب های اجتماعی و نابسامانی فرهنگی گفت: لازم است شورای فرهنگ عمومی استان کرمان فعال تر شود.

وی همچنین بر لزوم تقویت ارتباطات بین مجموعه اجرایی و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید و تصریح کرد: باید با تمام توان از دستاوردهای دین مبین اسلام پاسداری کنیم.