قدرت در قبضه عبدالفتاح السیسی و حلقه «وفادار» حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر، العربی الجدید در گزارشی نوشت: بعد از ۵ سال از کودتایی که «محمد مرسی» اولین رئیس جمهوری منتخب مصر را از قدرت برکنار کرد، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر همه مراکز قدرت را در کنترل خود قرار داده است و در این مدت توانسته تمام کسانی که به او در کودتا علیه مرسی در سال ۲۰۱۳ کمک کرده بودند را کنار بگذارد.

امروز ۳۰ ژوئن مصادف با سالروز روی کار آمدن محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر است و تنها یک سال بعد در چنین روزی تظاهراتی میلیونی در اعتراض به محمد مرسی شکل گرفت که در نهایت این اعتراضات در ۳ جولای منجر به کودتای ژنرال السیسی علیه مرسی و برکناری او شد.

به این ترتیب تصویر حکومت فعلی مصر حاکی از حکومتی کاملا نظامی است که سیاست در آن جایی ندارد و در پیشبرد امور خود به سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی و امنیتی تکیه می کند و به سختی افراد فن سالار را به بدنه خود را راه می دهد.

عبدالفتاح السیسی در دوره اول ریاست جمهوری خود طبقه حاکم جدیدی را ایجاد کرده که از طریق آن بتواند پایه های حکومت خود را تقویت کند و همه افرادی که به نوعی در دایره قدرت حضور داشتند را کنار گذاشته و افراد جدیدی را روی کار آورده که همه آنها یک ویژگی مشترک دارند و آن ویژگی وفاداری به اوست.

السیسی در راه رسیدن به این وضعیت حتی از قربانی کردن نزدیک ترین افراد به خود و کسانی که سالها در کنار او بوده اند نیز دریغ نکرده است، یکی از نزدیک ترین افراد به عبدالفتاح السیسی ژنرال «محمود حجازی» بود. او علاوه بر اینکه یکی از قویترین مردان ارتش مصر به شما می رفت در شورای نیروهای مسلح در سال ۲۰۱۱ جایگاه مهمتری از السیسی داشت و با رئیس جمهوری فعلی مصر نسبت فامیلی هم دارد.

به گفته منابع آگاه، کنار گذاشتن ژنرال حجازی که بعد از روی کار آمدن السیسی خدمت های فراوانی به او در ارتش کرده بود، به این دلیل بوده که السیسی از افزایش محبوبیت او نگران بوده و حجازی روابط خوبی با بخش های نظامی چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا داشته است به همین دلیل السیسی در اکتبر سال تصمیم می گیرد تا او را از ارتش دور کند.

دور کردن فردی مانند حجازی از دایره قدرت توسط السیسی یک پیام مهم به همه ناظران داده بود که هیچکس در کنار السیسی در امان نخواهد بود و سطح مسئولانی که به دلیل نگرانی السیسی از قدرت گرفتنشان ممکن است از کار کنار گذاشته شوند بالا خواهد بود.

او تمام جریان های سیاسی که در تشکیل کودتا و بیانیه عزل مرسی با او همکاری کرده بودند را کنار گذاشته و تنها نهادی که همچنان در کنار رئیس جمهور مصر باقی مانده کلیسای ارتودوکسی این کشور است که تبعیت و پیروی کامل خود از السیسی را نشان داده است. عبدالفتاح السیسی از رسانه ها نیز به عنوان ابزاری قوی برای تثبیت قدرت خود استفاده کرده است و خیل عظیمی از خبرنگاران و کارشناسان تلویزیونی کار ترویج و تبلیغات را برای رئیس جمهور مصر انجام می دهند.

در حالی که اکثر احزاب سیاسی مصر توانایی فعالیت را از دست داده و احزابی که در کمیته تدوین قانون اساسی نمایندگانی داشتند از مطالبات خود برای اجرای قانون اساسی منع شده اند و با تغییر ساختاری افرادی که بعد از سرنگونی مبارک در سال ۲۰۱۱ و یا بعد از برکناری مرسی در سال ۲۰۱۳ در روند سیاسی مصر تأثیر گذار بوده اند، عبدالفتاح السیسی یک حکومت نظامی تمام عیار در مصر راه بیندازد.