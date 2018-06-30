به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاظمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های شیلات و کشاورزی است که منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر در این محورها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تصویب منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان یونیدو اضافه کرد: بعد از نشست‌ها و بازدیدهای کارشناسانه سازمان یونیدو طراحی و تدوین منطقه بوشهر در حوزه شیلات و کشاورزی تصویب شد.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر در دو سطح و مقطع زمانی اجرا می‌شود که قرارداد اولین سطح آن به زودی به امضا خواهد رسید.

وی با اشاره به امضای این قرارداد دانشگاه خلیج فارس به نمایندگی از استان بوشهر و نماینده‌ سازمان یونیدو در ایران افزود: دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به‌عنوان کمیته راهبری و نظارت بر روند اجرای این پروژه شرکت می‌کند.

کاظمی با بیان اینکه منطقه ویژه علم وفناوری بوشهر و دانشگاه خلیج فارس متولی و مجری پروژه در دو حوزه شیلات و کشاورزی هستند، اضافه کرد: تیم عملیاتی پروژه توسط دانشگاه خلیج فارس مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه ادامه داد: ۱۰۰ هزار دلار و هفت میلیارد ریال برای طراحی مدل و تدوین نقشه راه به منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر اختصاص یافت.