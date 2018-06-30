به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم ملی وزنه برداری کشورمان پس از رکوردگیری روز پنجشنبه هفته گذشته و سپس برگزاری نشست شورای عالی فنی مشخص شدند.

در این راستا وزنه برداران تیم ملی بعد از یک استراحت کوتاه از صبح امروز اردوی سطح دریای خود را در ساری استارت زدند تا ادامه برنامه های تمرینی کادر فنی تا بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را پیگیری کنند.

ترکیب تیم ملی اعزامی ایران به بازیهای آسیایی به شرح زیر است:

۸۵ کیلوگرم: علی مکوندی

۹۴ کیلوگرم: سهراب مرادی و کیانوش رستمی

۱۰۵ کیلوگرم: محمدرضا براری و علی هاشمی

۱۰۵+ کیلوگرم: بهداد سلیمی و سعید علی‌حسینی

همچنین مجید عسگری در دسته ۶۹ کیلوگرم به عنوان نفر ذخیره معرفی شده است.

رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور ماه به میزبانی جاکارتا برگزار خواهد شد.