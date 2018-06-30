به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، احمد نکونام با اشاره به وضعیت منابع آب در کشور اظهار داشت: ایران چندین سال است در موقعیت خشکسالی قرار گرفته به گونهای که برخی از شهرهای کشور دچار تنش آبی هستند و این هشداری است برای ما ، که قدر آب را به عنوان یک نعمت بیبدیل بیشتر بدانیم .
وی از آب به عنوان کالای استراتژیک یاد کرد و با بیان اینکه تولید این مایه حیاتی به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی ممکن نیست، خاطر نشان کرد: اگر از منابعی که در اختیار داریم به صورت بهینه استفاده نکنیم، حیات زندگی تمامی موجودات دچار چالش شده و این وضعیت برای ما ناگوار خواهد بود.
مدیر امور شهرهای شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به تأکیدات دین مبین اسلام بر اهمیت و تقدس آب گفت: ما باید در راستای وظایف دینی و تکالیف شرعی خود نیز به گونهای از این موهبت الهی استفاده کنیم که ضمن مدیریت مصارف خود، از اسراف و تبذیر که در دین اسلام بسیار نکوهش شده ، پرهیز کنیم.
وی با توجه به کثرت شغل کشاورزی در بین نمازگزاران بخش کهک، با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، بر ضرورت افزایش راندمان آب، جلوگیری از آبیاری غرقابی و استفاده از روشهای جدید در آبیاری بخش کشاورزی نیز تأکید کرد.
نکونام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آب شهر کهک از دیرباز از منابع محلی تأمین میشده است، ابراز داشت: تا قبل از ورود آب سرشاخههای دز به منابع آبی کهک، آب این شهر از دو چاه تأمین میشد که متأسفانه با کاهش نزولات آسمانی میزان آبدهی این چاهها در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.
وی کاهش تولید و افزایش مصرف آب را نگرانکننده دانست و اظهار داشت: امروز بیش از ۶۰ درصد نیاز آبی شهر کهک از سرشاخههای دز و از فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری استان تأمین میشود که با توجه به ضرورت رعایت اصول پدافند غیر عامل ، قابل تأمل است.
مدیر امور شهرهای شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه برای تأمین آب شهر باید به منابع محلی اتکا کنیم، خاطرنشان کرد: تأمین آب شهر از خارج از حوزه استان، گر چه در کوتاه مدت دغدغه ما را برطرف کند اما در بلند مدت به نفع ما نیست و باید با رعایت الگوی مصرف و انطباق مصرف با میزان تولیدات منابع داخلی ، نیاز به منابع غیر بومی را به حداقل ممکن رساند .
وی با تاکید بر اینکه بهترین شیوه برای پایداری شبکه آبرسانی هر شهر اتکا به منابع محلی است، اذعان داشت: باید با مصرف بهینه اتکای خود را از منابع خارج حوزه شهر، کاهش دهیم.
نکونام تصریح کرد: ایرانیان با فرهنگ غنی و متمدن خود همیشه ثابت کردند که در موقع بحران میتواند با تعقل ، تدبیر و توانمندی خود، شرایطی را برای گذر از بحران فراهم کنند و این رویکرد در چهل دهه ای که از انقلاب میگذارد به دفعات ثابت شده است .
وی با اشاره به چالش تأمین آب شهر کهک در فصول گرم سال گفت: اگر همراهی مردم نباشد، توان اجرایی شرکت آب و فاضلاب نمیتواند همه مشکلات را برطرف کند.
مدیر امور شهرهای شرکت آب و فاضلاب استان قم میانگین سرانه مصرف هر نفر در مقیاس کشوری در شبانهروز کمتر از ۲۰۰ لیتر دانست و ابراز داشت: این در حالی است که میانین سرانه مصرف آب در شهر کهک نزدیک به دو برابر سرانه کشوری که این میزان قابل قبول نبوده؛ گرچه به دلیل ییلاقی بودن و وجود پوشش فضاهای سبز در این منطقه و نزدیکی به شهر قم و تحمل سرریز جمعیتی استان در اواخر هفته ، بخشی از مازاد سرانه کشوری قابل توجیه است اما آمارها هنوز زیبنده شهروندان فهیم شهر کهک نبوده و باید برای کاهش آن تلاش کرد .
وی با تاکید بر اینکه توقع نیست در فصول سرد سال نیز مصرف همینگونه باشد، اظهار داشت: اگر در شهر کهک به مصرف بهینه آب توجه نشود دچار تنش آبی خواهیم شد.
نکونام با اشاره به چالش آب در شهرهای کهک و دستجرد که جزو مناطق ییلاقی استان به شمار میروند، یادآور شد: انتظار ما از مردم این است که تا حد امکان مصارف خود را به حداقل برسانند و از مصارف غیرضروری و خارج از کابریهای انشعابات واگذار شده پرهیز کنند تا بدون مشکلی در تأمین آب از تابستان عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مکانیزم های نظارتی ابلاغی از سوی دولت گفت: قطعاً مشترکینی که نتوانند سرانه استاندارد را در کاربریهای خود رعایت کنند با مکانیزم های قانونی با آنها برخورد خواهیم کرد تا شاهد توزیع عادلانه خدمت در بین مردم بوده و از قطعی آب در شهر جلوگیری کنیم.
مدیر امور شهرهای شرکت آب و فاضلاب استان تاکید کرد: در همین راستا از هفته آینده به مشترکین پرمصرفی که قبلاً شناسایی شدهاند اخطار قانونی داده خواهد شد.
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