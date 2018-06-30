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۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی اعلام کرد؛

رصد آسیب های اجتماعی و ارائه آمار تا پایان تیرماه

رصد آسیب های اجتماعی و ارائه آمار تا پایان تیرماه

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی به رصد آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در صورت موافقت مسئولان آمار آسیب ها تا پایان تیرماه ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عباسی در حاشیه نشست اعتیاد سازمان بهزیستی به رصد آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: از دی ماه سال گذشته رصد آسیب های اجتماعی را آغاز کرده ایم و پیش بینی می کنیم تا پایان تیر ماه در صورت اجازه مسئولان اطلاعات آن منتشر شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۱ هزار طلاق در سال ۹۶ طبق آمار به ثبت رسمی رسیده است ، گفت: این درحالی است که آمار سال ۹۵، ۱۷۹ هزار مورد بوده است و یکی از مشکلات ارائه آمار طلاق این است که آن را با ازدواج می سنجند و اعلام می کنند.

 معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با تاکید براینکه با انجام مداخلات به هنگام در برخی از استان ها میزان طلاق کاهش یافته است ، گفت: با این وجود میانگین کشوری طلاق به همان نسبت قبل باقی مانده و تغییری نکرده است.

عباسی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۱۲ هزار ازدواج نیز در کشور ثبت شده است، افزود: این تعداد با آمار ۱۸۱ هزار مورد طلاق ارزیابی می شود که باعث می شود تصویر درستی ارائه نشود و با این اوضاع شیب طلاق کند شده است.

کد مطلب 4334655
مهناز قربانی مقانکی

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