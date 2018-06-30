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۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

دوره جامع تربیت پژوهشگر برگزار می شود

دوره جامع تربیت پژوهشگر برگزار می شود

مدرسه پژوهش، دوره جامع تربیت پژوهشگر ویژه دانشجویان علوم رفتاری و اجتماعی را با هدف آماده سازی، انجام و انتشار پژوهش توسط یادگیرنده برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرفصل های دوره جامع تربیت پژوهشگر که به همت مرکز آموزشی و پژوهشی کوثر برگزار می شود به این شرح هستند:

مفاهیم پایه پژوهش علمی و روش شناسی

جستجوی منابع اطلاعات علمی

نگارش پروپزال پژوهش و گردآوری داده ها

تحلیل های مقدماتی و پیشرفته

نگارش مقاله علمی – پژوهشی و انتشار

این دوره به مدت ۴۰ ساعت برگزار می شود و هزینه آن ۳۵۰ هزار تومان است.

زمان برگزاری این دوره آموزشی هفته آخر مرداد تا آخر شهریور است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  kosar. ut  در پیام رسان های مختلف مراجعه کنند.  

کد مطلب 4334666
سارا فرجی

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