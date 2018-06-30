دوره جامع تربیت پژوهشگر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرفصل های دوره جامع تربیت پژوهشگر که به همت مرکز آموزشی و پژوهشی کوثر برگزار می شود به این شرح هستند:

مفاهیم پایه پژوهش علمی و روش شناسی

جستجوی منابع اطلاعات علمی

نگارش پروپزال پژوهش و گردآوری داده ها

تحلیل های مقدماتی و پیشرفته

نگارش مقاله علمی – پژوهشی و انتشار

این دوره به مدت ۴۰ ساعت برگزار می شود و هزینه آن ۳۵۰ هزار تومان است.

زمان برگزاری این دوره آموزشی هفته آخر مرداد تا آخر شهریور است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس kosar. ut در پیام رسان های مختلف مراجعه کنند.