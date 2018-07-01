به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: «در اجرای تصمیمات اتخاذشده در جلسات هیات امنای استانی درخصوص تصویب چارت سازمانی واحدهای دانشگاهی، الگوی سازمانی واحدهای دانشگاهی که متناظر با تشکیلات سازمان مرکزی دانشگاه تنظیم شده است برای اجرا ابلاغ می شود.

براساس بندهای این بخشنامه؛ الگوهای سازمانی تهیه شده به قرار زیر است:

- سطح ویژه باتوجه به تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی و رشته‌های تحصیلی، شامل واحدهای دانشگاهی (علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکز، تهران جنوب، نجف آباد، مشهد، اصفهان(خوراسگان، اهواز، تبریز، ‌ کرج و شیراز) است.

- سطح یک مخصوص واحدهای مراکز استان‌ و واحدهایی است که بالای سه هزار دانشجو دارند. واحدهایی که در سطح ویژه شناخته شده‌اند، شامل این الگو نیستند.

- سطح دو شامل واحدهایی است که دارای هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار دانشجو هستند.

- سطح سه شامل واحدهایی است که کمتر از هزار و ۵۰۰ دانشجو دارند.

این چارت به مدت یک سال به صورت آزمایشی در واحدهای دانشگاهی اجرا می‌شود و پس از دوره مذکور، مجدداً در هیات امنای استانی مورد بازمهندسی قرار می‌گیرد.

درخصوص فرآیند ساماندهی مراکز آموزشی، واحدهای دانشگاهی موظفند پس از ساماندهی مراکز آموزشی، براساس بخشنامه ۷ آذرماه ۹۵ نسبت به درخواست ایجاد پست سازمانی متناسب با وضعیت هر یک از آنها در سازمان کار پیشنهادی واحد مادر اقدام کنند.»