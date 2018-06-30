دستگاه های اجرایی استان تهران برحسب عملکرد خود بودجه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص دولت الکترونیک در جلسه امروز بحث شد، سال ها است، که در این بخش قانون و بخشنامه ابلاغ شده اما اهمیت به این مبحث داده نشده است، امروز اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران مکلف شد، که طبق قانون گزارشی مبنی بر بحث دولت الکترونیک ارائه دهد

وی گفت: قرار شد، دستگاه های اجرایی تعداد و میزان خدماتی که می توانند، به صورت الکترونیک به مردم ارائه دهند را به طور شفاف اعلام کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان این که ۸۸۰ خدمت الکترونیک از ۲۵ دستگاه اجرایی استان تهران استخراج شده است، گفت: در حال حاضر از خدماتی که هر دستگاه اجرایی می تواند، به صورت الکترونیک ارائه دهد، اطلاع دقیق داریم و قرار شد، خود این دستگاه ها این خدمات را به مردم اعلام کنند.

ترکی دولت الکترونیک را کمک بزرگی برای کاهش تصدی دولت دانست و افزود: در این حالت خدمات از نظر الکترونیک به مردم ارائه می شود، در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه پیشخوان خدمت را در سطح استان تهران دایر کردیم، که قانون دستگاه های اجرایی را مکلف کرده که برای ارائه خدمات ارزان تر، سریع تر و روان تر، سالانه ۲۰ درصد از خدمات خود را به این پیشخوان ها واگذار کنند و دستگاه ها ملزم شدند، ظرف ۳ روز آینده نماینده خود را به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران معرفی کنند، که آموزش های لازم را ببینند و بتوانیم همگام با برنامه ششم، دولت الکترونیک را انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران تاکید کرد و افزود: دستگاه ها قبلا به صورت عمومی بودجه و اعتبار می گرفتند، اما در سال ۹۷ بودجه دستگاه ها بر حسب عملکرد آن ها خواهد بود، یعنی دستگاهی بودجه بیشتری می گیرد، که عملکرد بهتری داشته باشد.

ترکی افزود: با این روش بر مبنای میزان خدمات رسانی اعتبارات بین دستگاه ها توزیع می شود و شنبه هفته آینده اعتبارات جاری و عمرانی مورد بررسی قرار می گیرد.