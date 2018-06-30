مذاکرات گمرکی ایران و کره جنوبی در بروکسل/تسهیل تجارت دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری که برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان جهانی گمرک به بروکسل سفر کرده است با رئیس کل گمرک کره جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.

بنابراین گزارش در این دیدار دو طرف در رابطه با موضوع تبادل اطلاعات گمرکی در چارچوب موافقت نامه کمک‌های متقابل اداری بحث و تبادل نظر و بر ضرورت رفع موانع گمرکی تاکید کردند.

همچنین دو طرف در خصوص چگونگی دریافت گواهی مبدا در گمرکات دو کشور بحث و تبادل نظر کردند و در ادامه پیشنهاداتی برای دسترسی آسان تر به اطلاعات گواهی های مبدا مطرح و از تبادل اطلاعات گواهی مبدا کالاها به شیوه الکترونیکی استقبال کردند.

پیش از این رئیس کل گمرک ایران ملاقات هایی با وزیر گمرک چین و روسای گمرکات ژاپن ، مالزی و استرالیا در حاشیه اجلاس سالانه گمرکات جهان در بروکسل داشت.

یکی از مهمترین دستاوردهای این اجلاس رای قاطع اعضای سازمان جهانی گمرک به عضویت گمرک ایران در کمیسیون خط مشی گذاری سازمان جهانی گمرک پس از چهارده سال بود.