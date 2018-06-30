حفظ ذخایر آبزیان با اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در دریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ظهر امروز شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه طرح توسعه آبزی پروری دریایی با رویکرد پرورش ماهی در قفس در دریا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی افزود: طی سال های گذشته، تقاضاهای بسیاری برای پرورش ماهی در قفس در دریا به ویژه از سوی بخش خصوصی وجود داشته است.

فرشچی گفت: به منظور مدیریت این میزان تقاضا و انسجام در عمل و اجرای این طرح، توافقی میان سازمان های محیط زیست و شیلات برای مشخص کردن پهنه های دریایی، گونه های بومی، تناژ و میزان عمق قرارگیری قفس ها حاصل و نتیجه در قالب تفاهم نامه کنونی به صورت جمع بندی به امضاء رسید.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد مجریان طرح پرورش ماهی در قفس در دریا، راحت تر و سلامت دریا با جلوگیری از غنی شدگی به واسطه نظارت بر گونه، ادوات مورد استفاده، نوع و میزان مواد غذایی حفظ می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر جلوگیری از ادامه فعالیت خاطیان این طرح، تصریح کرد: رعایت الزامات و تمهدیدات پیش بینی شده، نوع جنس تورها و قفس ها، نوع ماهی پرورشی، نحوه و میزان غذا دهی، عمق قرارگیری قفس ها، نوع و میزان خدمات پشتیبانی برخی از شاخص های ارزیابی مجریان این طرح است.

وی اظهار داشت: اگر این تفاهم نامه به امضاء نمی رسید، قطعا در گوشه و کنار آب های سرزمینی شاهد فعالیت متقاضیان پرورش ماهی در قفس بودیم که هر کدام از آن ها، جداگانه از ادوات، گونه و نوع مواد غذایی استفاده می کردند و این عدم هماهنگی و نظارت منسجم می توانست منجر به غنی شدن مواد مغذی در دریا و بروز مشکلاتی همچون کشند قرمز شود.

فرشچی گفت: بر خلاف برخی ادعاها که فعالیت این صنعت در کشور چندی بدون مجوز انجام می شده، هیچ فعالیتی در این حوزه، بدون مجوز نبوده اما با توجه به فعالیت های متعدد در حوضه های آبی، تصمیم گرفتیم، انسجام و مدیریت یکپارچه در این خصوص میان نهادهای مرتبط ایجاد کنیم.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ و مدیریت ذخایر آبزیان دریایی، کاهش فشار صید و برداشت از دریا، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد و توسعه اشتغال، استفاده مسئولانه از ذخایر و ظرفیت های طبیعی همراه با حفظ محیط زیست، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی کشور از جمله اهداف اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در دریا است.