تنگناهای آموزشی احصا شده است/ضرورت تربیت نیروهایی با مهارت کافی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر شنبه در جلسه همفکری رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان همدان عنوان کرد: یکی از بزرگترین نقاط قوت استان همدان این است که مدیران ارشد آن به این نتیجه رسیده اند که عرصه علم و فرهنگ مهمترین عرصه برای توسعه استان است.

وی بابیان اینکه فرهنگ به عنوان یک ظرفیت مغفول مانده در توسعه مطرح است که در استان همدان به آن پرداخته شده است، گفت: یکی از بخش های مهم مورد توجه دولت، عرصه آموزش عالی است.

تنگناهای آموزشی احصا شد

نمکی باتاکید براینکه اصرار داریم بودجه آموزش عالی را ۱۰۰ درصد اختصاص دهیم، عنوان کرد: تنگناهای آموزشی احصا شده است.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: عملکرد جزیره ای، نداشتن هم افزایی، مشخص نبودن اولویت ها، دخالت نکردن دانشگاه ها در معضلات منطقه ای و تربیت نکردن نیروهایی با مهارت کافی برای خدمت از مهمترین این مشکلات است.

نمکی بابیان اینکه اگر بخواهیم در برابر لجام گسیختگی افرادی مانند ترامپ بایستیم در این عرصه دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان نقش اصلی را ایفا خواهند کرد، گفت: طرح تحول نظام سلامت از تصمیمات ارزشمند دولت بود که امروز با شدت و قدرت و با چند بازنگری ادامه خواهد داشت.

داروی بیماران خاص با حمایت دولت تامین خواهد شد

وی بابیان اینکه داروی بیماران خاص با حمایت دولت تامین خواهد شد، افزود: هرچه برای فضای شادتر جامعه تلاش کنیم سلامت و روان جامعه بهتر و هزینه ها کمتر خواهدبود.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بابیان اینکه سلامت مردان باید به عنوان قشر مهم نان آور خانواده ها بیشترموردتوجه قرارگیرد، گفت: برای کمک به توسعه استان همدان اعلام آمادگی می کنیم و از روندروبه رشد استان خوشحال هستیم.

استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه استان همدان در زمینه های دانشگاهی و علمی تلاش های خوبی داشته است، گفت: ۳۰۰ پروژه بهداشتی را دانشگاه به کمک استانداری، سازمان برنامه و وزارت بهداشت شروع کرد و اکثر آنها افتتاح شد و باقی مانده پروژه ها در هفته دولت افتتاح می شود

یک‌هزار تخت بیمارستانی به استان همدان اضافه می شود

محمدناصر نیکبخت بابیان اینکه یک‌هزار تخت بیمارستانی به برکت سفر رئیس جمهور به استان همدان اضافه می شود، گفت: طرح تحول سلامت یک طرح اساسی است که ۷۰۰ میلیارد تومان را برای هزینه بهداشتی مردم پرداخت کرده است.

وی بابیان اینکه درخواست دارم به دانشگاه دی ۸ کمک شایسته ای شود، گفت: بزودی ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در همدان شروع می شود و همدان به غرب کشور خدمات درمانی می دهد اما این امر نیازمند کمک سازمان برنامه و بودجه است.