به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دیپلمات های روسی و فنلاندی برای بحث و بررسی ابعاد مختلف دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه ای وی نشست مشترکی را برگزار کردند.

مدیر اداره همکاری های اروپای وزارت خارجه روسیه با اعلام این خبر افزود: همکاران فنلاندی ما نیز آمادگی های لازم برای برگزاری این نشست را کسب می کنند.

وی افزود: در روز این نشست قرار است رئیس جمهوری فنلاند نیز دیدارهای دوجانبه ای را با پوتین و ترامپ داشته باشد.

این در حالیست که ۷ تیرماه فاکس نیوز اعلام کرد که دیدار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه قرار است در ۱۶ جولای (۲۵ تیرماه) در شهر «هلسینکی» پایتخت فنلاند برگزار شود.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که دیدارش با پوتین ممکن است بعد از نشست رهبران ناتو (۱۱ - ۱۲ جولای) برگزار شود.

پیشتر گزارش شده بود که آمریکا و روسیه درباره دیدار دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهوری روسیه در کشوری ثالث به توافق رسیدند.

این توافق در سفر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا به مسکو اعلام شد.