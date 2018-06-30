بیانیه سعودی اشاره ای به توافق درباره افزایش تولید نفت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک گزارش داد: بیانیه رسمی عربستان اشاره ای به توافق درباره افزایش تولید نفت عربستان آنگونه که دونالد ترامپ در توییت خود اعلام کرده، نکرده است.

بر اساس این گزارش؛ خبرگزاری واس عربستان اعلام کرد که ملک سلمان و ترامپ در تماس تلفنی بر ضرورت بذل تلاش ها به منظور حفظ ثبات بازار نفت و رشد اقتصاد جهانی و تلاش هایی که کشورهای تولید کننده نفت برای جبران هر گونه کمبود احتمالی انجام می دهند، تاکید کردند.

این در حالی است که رویترز گزارش داد که بیانیه عربستان اشاره به توافق درباره افزایش تولید نفت عربستان آنگونه که ترامپ در توییت امروز خود اعلام کرده است، ندارد.

شایان ذکر است که ترامپ ساعاتی قبل اعلام کرده بود که ملک سلمان با افزایش تولید نفت عربستان به میزان ۲ میلیون بشکه موافقت کرده است.